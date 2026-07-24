В Днепропетровской области объявили принудительную эвакуацию детей из 10 сел

В Днепропетровской области расширили зону обязательной эвакуации детей. Отныне в принудительном порядке будут вывозить семьи из 10 сел Богиновской громады Синельниковского района. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, пишет УНН.

Обязательную эвакуацию детей в принудительном порядке объявлено из 10 сел Богиновской громады на Синельниковщине. Оттуда должны выехать 222 семьи, в которых воспитываются 364 ребенка - говорится в сообщении.

К эвакуации привлечены спасатели, правоохранители и гуманитарные организации. Людей вывозят по безопасным маршрутам до транзитных центров. Их в области 5. Там они получают финансовую, медицинскую, психологическую, юридическую помощь, продукты, средства гигиены. При необходимости восстанавливают документы.

В целом в Днепропетровской области обязательная эвакуация всего населения продолжается из 3 громад Никопольского и 8 громад Синельниковского районов. За последние 10 дней с этих территорий выехали более 1100 взрослых и свыше 400 детей.

Призываю жителей громад, которые постоянно находятся под вражескими обстрелами, не медлить с решением об эвакуации - добавил Ганжа.

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