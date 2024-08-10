В Херсонской области расширили зону обязательной эвакуации

На фоне постоянных российских обстрелов в Херсонской области расширили перечень населенных пунктов, где объявлена обязательная эвакуация населения. Об этом заявил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.

Детали

Совместно с начальником ГУ Нацполиции в Херсонской области Игорем Королем приняли решение расширить перечень населенных пунктов для обязательной эвакуации населения... Всего - 50 населенных пунктов, расположенных вдоль реки Днепр - заявил председатель ОВА

Он отметил, что среди этих населенных пунктов: Шляховое, Томарино, Новоалександровка, Гончарное, Новодмитровка, Ромашково, Первомайское, микрорайоны Гидропарк и Нефтегавань Херсона (вдоль ул.Морской пехоты, а также прилегающих к ней улиц и переулков).

По его словам, российский террор усиливается, оккупанты применяют все имеющееся оружие, активизировали они и использование дронов.

К сожалению, за последний месяц из-за вражеских ударов фиксируем в два раза больше пострадавших среди мирных жителей, среди них - дети... Поэтому прошу всех, кто остается в громадах со сложной ситуацией с безопасностью, эвакуируйтесь. Позаботьтесь о жизни детей. Дайте им возможность учиться, развиваться и жить в безопасности - добавил руководитель ОВА.

Напомним,

С начала войны из приграничных районов Харьковской области эвакуировано более 500 детей. По состоянию на 8 августа эвакуировано 149 детей, еще 42 нуждаются в эвакуации из опасных зон.