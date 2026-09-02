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Апелляция ВАКС оставила Мудру под стражей с залогом 20 млн грн

Киев • УНН

 • 638 просмотра

Апелляционная палата ВАКС не изменила меру пресечения Ирине Мудрой. Залог в размере 20 млн грн не внесён, она остаётся под стражей.

Апелляция ВАКС оставила Мудру под стражей с залогом 20 млн грн

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения бывшей заместительнице руководителя Офиса Президента Украины Ирине Мудрой — содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 20 млн грн, передает УНН.

Детали

Сегодня Апелляционная палата ВАКС завершила рассмотрение 4 апелляционных жалоб стороны защиты и апелляционной жалобы прокурора на определение следственного судьи ВАКС о применении к Мудрой меры пресечения в виде содержания под стражей. В качестве альтернативы суд определил залог в размере 20 млн грн.

В суде уточнили, что в настоящее время залог не внесен, лицо находится под стражей.

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС оставила без удовлетворения апелляционные жалобы сторон защиты, а определение следственного судьи ВАКС — без изменений. Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и обжалованию в кассационном порядке не подлежит 

— сообщили в суде.

Мудру начали "прослушивать" ещё в мае 2025 года — адвокат02.09.26, 18:06 • 1804 просмотра

Напомним 

Мудру подозревают в рамках дела НАБУ «Форрест Гамп». По данным следствия, дело касается отмывания 150 млн грн, которые были внесены в качестве залога за фигуранта дела «Мидас».

25 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Ирине Мудрой. 

Антонина Туманова

ПолитикаКриминал и ЧП
Ирина Мудрая
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины