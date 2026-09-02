Апеляція ВАКС залишила Мудру під вартою із заставою 20 млн грн

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу Президента України Ірині Мудрій - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн, передає УНН.

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Сьогодні Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд 4 апеляційних скарг сторони захисту та апеляційної скарги прокурора на ухвалу слідчого судді ВАКС про застосування до Мудрої запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Як альтернативну суд визначив заставу у розмірі 20 млн грн.

У суді уточнили, що наразі застава не внесена, особа перебуває під вартою.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає - повідомили у суді.

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Нагадаємо

Мудру підозрюють у межах справи НАБУ "Форест Гамп". За даними слідства, справа стосується відмивання 150 млн грн, які були внесені як застава за фігуранта справи "Мідас".

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний західІрині Мудрій.