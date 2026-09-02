Апеляція ВАКС залишила Мудру під вартою із заставою 20 млн грн

$44.460.0751.540.10
ukenru
15:19 • 9886 перегляди
У Києві під час жовтого рівня тривоги працюватиме "зелена" гілка метро, комендантську годину скоротять - Зеленський
14:10 • 21307 перегляди
В Україні запровадять жовтий і червоний рівні повітряної тривоги: що вони означатимуть
Ексклюзив
12:26 • 36094 перегляди
Як відновитися після нічних обстрілів та зрозуміти реакцію організму
12:20 • 34398 перегляди
Нові суми стипендій: як зміняться виплати студентам та коли їх нарахують
2 вересня, 10:36 • 23201 перегляди
У ЄС вже просувають нові санкції проти рф - що передбачається і чи буде зміна підходу
Ексклюзив
2 вересня, 10:20 • 36658 перегляди
В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті
2 вересня, 09:39 • 17188 перегляди
Стрілянина у Києві: через напад на СБУ розпочато розслідування
2 вересня, 09:19 • 14299 перегляди
Стрілянина у Києві: СБУ затримала бійців з підрозділу Сил оборони після нападу під час обшуку
Ексклюзив
2 вересня, 06:38 • 18586 перегляди
Невдалий теракт фсб в Києві - стало відомо прізвище російського опозиціонера, якого хотіли вбити
2 вересня, 05:00 • 35617 перегляди
Російські НПЗ один за одним опиняються під атакою ЗСУ. Чи може Україна дістати решту?Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
2.1м/с
49%
749мм
Популярнi новини
У Києві сталася пожежа у 6-поверхівці через приліт російського дрона2 вересня, 08:05 • 13602 перегляди
Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?2 вересня, 09:30 • 40033 перегляди
Зеленський після стрілянини у Києві "наїхав на відповідних керівників структур" - ОП11:33 • 5154 перегляди
Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку14:28 • 19596 перегляди
"Тримайтеся подалі": у США звернулися до росії та інших союзників Ірану14:43 • 12089 перегляди
Публікації
Як спекти хліб в аерогрилі без зайвих клопотів і отримати хрустку скоринку14:28 • 19604 перегляди
Як відновитися після нічних обстрілів та зрозуміти реакцію організму
Ексклюзив
12:26 • 36090 перегляди
Нові суми стипендій: як зміняться виплати студентам та коли їх нарахують12:20 • 34394 перегляди
В Аерокосмічній асоціації очікують на швидке вирішення проблеми з трактуванням авіалізингу як роялті
Ексклюзив
2 вересня, 10:20 • 36654 перегляди
Дискредитація суду і тиск на постраждалих - що відбувається у Справі Odrex?2 вересня, 09:30 • 40038 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Ірина Мудра
Андрій Сибіга
Урсула фон дер Ляєн
Марк Рютте
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Іран
Крим
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Вийшов новий трейлер серіалу по "Гаррі Поттеру" від HBOVideo16:24 • 2432 перегляди
Анджеліна Джолі відвідала Полтаву, акторку помітили в одному з ресторанівVideo1 вересня, 14:33 • 38229 перегляди
Новий король Норвегії Гокон склав присягу після смерті батька - як це булоPhotoVideo1 вересня, 14:21 • 34628 перегляди
Присяжні визнали Дуейна Девіса винним у вбивстві Тупака Шакура через 30 років після загибелі репераPhoto1 вересня, 01:05 • 40298 перегляди
Зірка "Друзів" Ліза Кудроу назвала прохання фанатів, яке категорично відмовляється виконуватиPhoto1 вересня, 00:07 • 37550 перегляди
Актуальне
Опалення
Серіали
Фільм
Свіфт
MIM-104 Patriot

Апеляція ВАКС залишила Мудру під вартою із заставою 20 млн грн

Київ • УНН

 • 870 перегляди

Апеляційна палата ВАКС не змінила запобіжний захід Ірині Мудрій. Заставу 20 млн грн не внесено, вона залишається під вартою.

Апеляція ВАКС залишила Мудру під вартою із заставою 20 млн грн

Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу Президента України Ірині Мудрій - тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 20 млн грн, передає УНН.

Деталі

Сьогодні Апеляційна палата ВАКС завершила розгляд 4 апеляційних скарг сторони захисту та апеляційної скарги прокурора на ухвалу слідчого судді ВАКС про застосування до Мудрої запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Як альтернативну суд визначив заставу у розмірі 20 млн грн.

У суді уточнили, що наразі застава не внесена, особа перебуває під вартою.

За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційні скарги сторін захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає 

- повідомили у суді.

Мудру почали “слухати” ще у травні 2025 року - адвокат02.09.26, 18:06 • 1982 перегляди

Нагадаємо 

Мудру підозрюють у межах справи НАБУ "Форест Гамп". За даними слідства, справа стосується відмивання 150 млн грн, які були внесені як застава за фігуранта справи "Мідас".

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний західІрині Мудрій. 

Антоніна Туманова

ПолітикаКримінал
Ірина Мудра
Вищий антикорупційний суд України
Національне антикорупційне бюро України