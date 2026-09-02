Мудру почали “слухати” ще у травні 2025 року - адвокат

Колишню заступницю керівника Офісу Президент Ірину Мудру слідство почало прослуховувати ще у травні 2025 року. Про це під час судового засідання заявив адвокат Артем Крикун-Труш, передає УНН.

Деталі

Як розповів Артем Крикун-Труш, у серпні 2024 року "держава завела оперативно-розшукову справу", яка дозволила прослуховувати Мудру.

"23 квітня 2025 року держава отримала перший дозвіл слухати Ірину (Мудру - ред.)", - сказав Крикун-Труш.

За його словами, Мудру почали "слухати" 13 травня 2025 року, тоді як до складу злочинної організації, за інформацією самих слідчих, вона доєдналася не раніше жовтня 2025 року.

Доповнення

Сьогодні, 2 вересня, Апеляційна палата ВАКС продовжила розгляд апеляційної скарги захисту колишньої заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої у справі Форест Гамп".

Згодом суддя закрив засідання для преси.

Захист Мудрої клопоче про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Захист заявляє, що при визначенні розміру застави суддя першої інстанції не здійснив належної оцінки майнового стану Мудрої та не встановив її платоспроможність.

Нагадаємо

Мудру підозрюють у межах справи НАБУ "Форест Гамп". За даними слідства, справа стосується відмивання 150 млн грн, які були внесені як застава за фігуранта справи "Мідас".

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ірині Мудрій.