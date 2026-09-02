Мудру начали "прослушивать" ещё в мае 2025 года — адвокат

Бывшую заместительницу руководителя Офиса Президента Ирину Мудрую следствие начало прослушивать еще в мае 2025 года. Об этом во время судебного заседания заявил адвокат Артем Крикун-Труш, передает УНН.

Детали

Как рассказал Артем Крикун-Труш, в августе 2024 года "государство завело оперативно-розыскное дело", которое позволило прослушивать Мудрую.

"23 апреля 2025 года государство получило первое разрешение слушать Ирину (Мудрую — ред.)", — сказал Крикун-Труш.

По его словам, Мудрую начали "слушать" 13 мая 2025 года, тогда как к составу преступной организации, по информации самих следователей, она присоединилась не ранее октября 2025 года.

Дополнение

Сегодня, 2 сентября, Апелляционная палата ВАКС продолжила рассмотрение апелляционной жалобы защиты бывшей заместительницы руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой по делу "Форест Гамп".

Впоследствии судья закрыл заседание для прессы.

Защита Мудрой ходатайствует об избрании меры пресечения в виде личного обязательства. Защита заявляет, что при определении размера залога судья первой инстанции не осуществил надлежащей оценки имущественного состояния Мудрой и не установил ее платежеспособность.

Напомним

Мудрую подозревают в рамках дела НАБУ "Форест Гамп". По данным следствия, дело касается отмывания 150 млн грн, которые были внесены в качестве залога за фигуранта дела "Мидас".

25 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Ирине Мудрой.