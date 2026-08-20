Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений залог для Стефанишиной в размере 6 млн грн
Киев • УНН
ВАКС оставил без изменений залог для Ольги Стефанишиной в размере 6 млн грн. Ее подозревают в незаконном обогащении и недостоверном декларировании.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения бывшей вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной в виде залога в размере 6 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АП ВАКС.
Детали
20 августа коллегия судей Апелляционной палаты ВАКС рассмотрела жалобы стороны защиты на постановление следственного судьи ВАКС от 6 августа 2026 года, которым к бывшей чиновнице применили меру пресечения в виде залога в размере 6 млн грн.
По результатам рассмотрения апелляционные жалобы защиты оставили без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.
В суде отметили, что залог уже внесён. На подозреваемую также возложен ряд процессуальных обязанностей. В частности, она должна являться по вызову детективов, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства, а также воздерживаться от общения с определённым кругом лиц.
По данным следствия, бывшую вице-премьерку подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. Речь идёт об уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 366-2 и ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины.
Решение Апелляционной палаты ВАКС вступило в законную силу с момента его оглашения и не подлежит обжалованию в кассационном порядке.
Напомним
Бывшей вице-премьер-министру Ольге Стефанишиной избрали меру пресечения в виде залога в размере 6 миллионов гривен. В САП разъяснили, что бывшую вице-премьерку — министра юстиции подозревают в деле о незаконном обогащении на 13,9 млн грн.