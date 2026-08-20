Апеляційна палата ВАКС залишила без змін заставу Стефанішиній у 6 млн грн
Київ • УНН
ВАКС залишив без змін заставу Ользі Стефанішиній у 6 млн грн. Її підозрюють у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишній віцепрем’єр-міністерці України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ользі Стефанішиній у вигляді застави в розмірі 6 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АП ВАКС.
Деталі
20 серпня колегія суддів Апеляційної палати ВАКС розглянула скарги сторони захисту на ухвалу слідчого судді ВАКС від 6 серпня 2026 року, якою до колишньої урядовиці застосували запобіжний захід у вигляді 6 млн грн застави.
За результатами розгляду апеляційні скарги захисту залишили без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін.
У суді зазначили, що застава вже внесена. На підозрювану також покладено низку процесуальних обов’язків. Зокрема, вона має прибувати за викликом детективів, прокурора та суду, повідомляти про зміну місця проживання, а також утримуватися від спілкування з визначеним колом осіб.
За даними слідства, колишню віцепрем’єрку підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Йдеться про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 366-2 та ст. 368-5 Кримінального кодексу України.
Рішення Апеляційної палати ВАКС набрало законної сили з моменту його проголошення та не підлягає оскарженню в касаційному порядку.
Нагадаємо
Колишній віцепрем’єр-міністерці Ользі Стефанішиній обрали запобіжний захід у вигляді застави обсягом 6 мільйонів гривень. У САП роз'яснили, що ексвіцепрем'єрку - міністерку юстиції підозрюють у справі про незаконне збагачення на 13,9 млн грн.