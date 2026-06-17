САП требует конфисковать 5 млн гривен активов у вице-премьера Алексея Кулебы

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Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в ВАКС с иском о конфискации активов на 5 млн гривен, вице-премьер-министром по восстановлению Украины - министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой. Об этом сообщает пресс-служба САП, передает УНН.

Детали

Прокурор САП по материалам НАБУ обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными и взыскании в доход государства активов на сумму почти 5 млн гривен, приобретенных вице-премьер-министром по восстановлению Украины - министром развития общин и территорий Украины Алексеем Кулебой (должность на момент обращения с иском) через свою сестру - говорится в сообщении.

Отмечается, что иск мотивирован тем, что в 2021 году, находясь на должности первого заместителя главы Киевской городской администрации, Кулеба через родную сестру заключил предварительные договоры купли-продажи квартиры и машино-места в Киеве.

В 2023 году, будучи заместителем Руководителя Офиса Президента Украины, чиновник обеспечил заключение договоров купли-продажи указанных объектов, их государственную регистрацию, а также заключение договоров оказания услуг по квартире и машино-месту, привлекая к этому своего водителя.

Анализом официальных доходов и расходов Алексея Кулебы и его семьи установлено, что они не имели достаточных законных доходов для приобретения этих активов. Учитывая изложенное, прокурор обратился в суд с иском о признании необоснованными и взыскании с номинальной владелицы активов, законность происхождения которых вызывает обоснованное сомнение, в доход государства - добавили в САП.

Напомним

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры и принял решение о взыскании в доход государства активов бывшего начальника отдела управления стратегических расследований в Киеве Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.