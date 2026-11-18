Генерал-майор Сергей Дука на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время военного положения отверг причастность к попыткам снять арест с криптоактивов на сумму более 2,4 млн долларов. По его словам, средства остались заблокированными, а о деятельности сети U420 он узнал из журналистского расследования, пишет УНН.

Детали

Во время заседания ВСК был поднят вопрос об одном из эпизодов подозрения Сергею Дуке — возможном содействии Андрею Осипову в разблокировании криптоактивов на сумму более 2,4 млн USDT. По версии НАБУ и САП, генерал мог использовать свои связи в правоохранительных органах для решения этого вопроса.

В частности, во время заседания ВСК Алексей Гончаренко, ссылаясь на материалы подозрения, сообщил, что 1 мая 2026 года Андрей Осипов якобы направил Дуке информацию о заблокированных криптоактивах и документ со списком прокуроров, осуществлявших процессуальное руководство в соответствующем уголовном производстве. Среди должностных лиц упоминалась тогдашняя первая заместительница генерального прокурора Мария Вдовиченко.

Следствие утверждает, что Дука обсуждал с представителями прокуратуры и Национальной полиции возможность снятия ареста с криптоактивов. В частности, в материалах производства фигурирует переписка, в которой генерал якобы сообщал о контакте с Вдовиченко.

Сам Дука категорически отрицал, что обращался к должностному лицу Офиса генпрокурора или другим правоохранителям с просьбой помочь Осипову вернуть заблокированные средства.

Нет, смотрите, он по этому вопросу ко мне не обращался. Я к госпоже Марии не обращался , — заявил генерал.

Дука также поставил под сомнение логику описанных следствием договоренностей, подчеркнув, что решение об отмене ареста имущества принимает суд, а не должностные лица прокуратуры или полиции.

Что значит прокуратура снимает арест? Арест с арестованного имущества снимает суд. Там о суде вообще нет ни одного слова. Что значит прокуратура снимает арест? — отметил он.

Генерал также обратил внимание на то, что, по его словам, в материалах подозрения нет подтверждений фактической разблокировки криптоактивов. Он задал вопрос, установило ли следствие, кому именно принадлежали средства на соответствующих кошельках.

"Из материалов НАБУ ничего не произошло. Средства как были на криптокошельке, так и остались. Никаких действий не совершалось. Это согласно материалам НАБУ", — подчеркнул Дука.

По версии следствия, Дука мог использовать свои связи не только в Офисе генерального прокурора, но и в Национальной полиции для решения вопроса об арестованных криптоактивах. В частности, в материалах дела фигурирует исполняющий обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе, с которым генерал якобы должен был обсуждать возможность разблокирования средств.

В то же время сам Цуцкиридзе публично отрицал информацию о встрече с Дукой в июле 2026 года для обсуждения снятия ареста с криптоактивов.

Отдельно глава ВСК Алексей Гончаренко спросил генерала, что ему известно о деятельности сети магазинов U420, которую следствие связывает с незаконным сбытом наркотических веществ.

Дука ответил, что до своего задержания не был осведомлен о работе этой сети, а разобрался в обстоятельствах только после ознакомления с собственным подозрением.

"О ее работе я узнал из видео Бигуса. Я уже для себя разобрался в этом, когда после СИЗО вышел, когда прочитал свое подозрение, когда разобрался, что такое U420", — заявил генерал.

По словам Дуки, его удивило то, что магазины, деятельность которых сейчас связывают с наркокартелем, некоторое время работали открыто. Генерал задал вопрос, кто разрешил функционирование сети и исследовали ли правоохранители эти обстоятельства.

Он заявил, что ему также ничего не известно о якобы передаче части доходов сети U420 сотрудникам СБУ. Под сомнение поставили и конкретность эпизодов подозрения, в которых идет речь о возможном содействии работе колл-центров через контакты с правоохранителями.

"Это обобщённая информация, так же как не указано, за какие именно колл-центры, какие адреса колл-центров, места их нахождения. Ничего не указано. Просто общие фразы", — прокомментировал Дука.

Напомним

4 ноября 2026 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении предполагаемой преступной организации в рамках операции "Карфаген". По версии следствия, участники группировки обеспечивали работу мошеннических колл-центров и сети магазинов U420, через которую, как утверждают правоохранители, сбывали наркотические вещества.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал генералу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн.

13 ноября за Дуку внесли полную сумму залога, после чего он вышел из следственного изолятора.