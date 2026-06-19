Народный рейтинг ухылянтов возглавил глава ЦПК Виталий Шабунин - движение "Честная мобилизация"

Движение "Честная мобилизация" обнародовало Народный рейтинг лиц, уклоняющихся от службы в армии с помощью разных схем. Его возглавили глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, журналист "Эспрессо ТВ" Виталий Портников и блогер Данило Мокрик. Кроме того, в список вошли другие известные украинцы – блоггеры, антикоррупционеры и активисты. Об этом говорится в обнародованных движением результатах опроса, передает УНН.

"Народный рейтинг ухылянтов возглавил Виталий Шабунин. Он набрал 62% голосов. Неудивительно, ведь этот воин годами числился военным и даже получал "боевые", хотя на самом деле почти все время находился в Киеве. А когда ДБР сообщило ему о подозрении в мошенничестве и уклонении от мобилизации, Шабунин быстренько списался из армии из-за "плохого зрения". И это в то время, когда реальные военные с тяжелыми ранениями и болезнями долго не могут демобилизоваться", - заявили представители движения.

Второе место, как отмечает "Честная мобилизация", занял блогер Виталий Портников, работающий политическим экспертом на "Эспрессо ТВ" и забронированный этим телеканалом как работник критической инфраструктуры.

"Второе место заслуженно занял Виталий Портников (48% голосов), считающий, что "умирать на фронте должны простые люди, а не аристократы". Он, конечно же, аристократ. Потому что получил бронирование от телеканала "Эспрессо ТВ", где работает политическим экспертом. При этом он регулярно клеймит ухылянтов и посылает всех на фронт", - заявили представители движения.

На третьем месте оказался блогер Данило Мокрик, который, по словам движения "Честная мобилизация", на данный момент имеет отсрочку от мобилизации на время пересмотра своей инвалидности, что не мешает ему посылать всех остальных на фронт.

"Третье место получил блогер Данило Мокрик (36% голосов), который на вопрос, чему не служит, показывал справку об инвалидности времен СССР. Только в конце 2025 года он направился в МСЭК, где ему отказали в пенсии, но дали отсрочку и на период рассмотрения. За это время он должен пройти переосмотр, чтобы подтвердить или опровергнуть непригодность к службе. На своих эфирах Мокрик жестко критикует ухылянтов и защищает ТЦК. Когда в его домовом чате опубликовали предупреждение, что на выходе работает ТЦК, он пообещал набить автору лицо. Сказочный лицемер", - отметили представители движения.

Кроме того, в рейтинг уклонистов вошли глава Фонда DE JURE, активист Михаил Жернаков, основатель ОО "100% жизни" Дмитрий Шерембей, блогер Игорь Мосийчук, журналисты Юрий Николов, Евгений Шульгат и Георгий Шабаев, а также муж судьи Высшего антикоррупционного Катерины Сикоры - Александр.

Как сообщалось ранее, Государственное бюро расследований вручило подозрение главе ЦПК Виталию Шабунину. Он обвиняется в мошенничестве и уклонении от мобилизации. Как отмечают в ДБР, вместо военной службы активист проводил время по своему усмотрению в Киеве, передвигался по городу по частным делам и посещал заведения общественного питания. В то же время он продолжал получать денежное довольствие, таким образом завладев более 224 тысяч гривен государственных средств. Впоследствии он списался из армии по состоянию здоровья. Ветераны заявили, что списание из армии Шабунина дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа уклонистов.