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Операция "Карфаген": высокопоставленного сотрудника полиции Киевской области отправили под арест без права залога

Киев • УНН

 • 316 просмотра

ВАКС арестовал заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП Киевской области Александра Демьянчука до 2 января 2027 года без права залога. Его подозревают в преступлениях в рамках операции "Карфаген".

Операция "Карфаген": высокопоставленного сотрудника полиции Киевской области отправили под арест без права залога

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области. Речь идет об Александре Демьянчуке: он является еще одним фигурантом дела "Карфаген". Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.

Детали

Суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 января 2027 года включительно, без определения размера залога.

Демьянчуку сообщили о подозрении в участии в преступной организации, пособничестве в пытках, совершенных представителем государства, а также пособничестве в изготовлении и сбыте поддельных денег. Эти преступления предусмотрены ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.

Контекст

В сентябре 2026 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили об операции "Карфаген" по разоблачению "крышевания" кол-центров и отмывания имущества. НАБУ и САП указали, что "разоблачили деятельность преступной организации, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических кол-центров и легализовывали миллионные состояния".

В рамках данной операции 5 фигурантам сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений.

Напомним

Ранее мы писали о том, что Владимиру Ценову назначили 60 суток содержания под стражей с залогом в размере 15 млн гривен. Во время обысков у него нашли 45 тысяч долларов.

Позже за первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимира Ценова, который является одним из фигурантов дела "Карфаген", внесли залог в размере 15 миллионов гривен.

Евгений Устименко

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