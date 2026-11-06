Операция "Карфаген": высокопоставленного сотрудника полиции Киевской области отправили под арест без права залога
Киев • УНН
ВАКС арестовал заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП Киевской области Александра Демьянчука до 2 января 2027 года без права залога. Его подозревают в преступлениях в рамках операции "Карфаген".
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения заместителю начальника отдела Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области. Речь идет об Александре Демьянчуке: он является еще одним фигурантом дела "Карфаген". Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, передает УНН.
Детали
Суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 января 2027 года включительно, без определения размера залога.
Демьянчуку сообщили о подозрении в участии в преступной организации, пособничестве в пытках, совершенных представителем государства, а также пособничестве в изготовлении и сбыте поддельных денег. Эти преступления предусмотрены ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 Уголовного кодекса Украины.
Контекст
В сентябре 2026 года Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщили об операции "Карфаген" по разоблачению "крышевания" кол-центров и отмывания имущества. НАБУ и САП указали, что "разоблачили деятельность преступной организации, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических кол-центров и легализовывали миллионные состояния".
В рамках данной операции 5 фигурантам сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений.
Напомним
Ранее мы писали о том, что Владимиру Ценову назначили 60 суток содержания под стражей с залогом в размере 15 млн гривен. Во время обысков у него нашли 45 тысяч долларов.
Позже за первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Владимира Ценова, который является одним из фигурантов дела "Карфаген", внесли залог в размере 15 миллионов гривен.