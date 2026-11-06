Операція "Карфаген": топпосадовця поліції Київщини відправили під арешт без застави
Київ • УНН
ВАКС заарештував заступника начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП Київщини Олександра Дем’янчука до 2 січня 2027 року без права застави. Його підозрюють у злочинах у рамках операції "Карфаген".
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід заступнику начальника відділу Управління карного розшуку ГУНП в Київській області. Йдеться про Олександра Демʼянчука: він є ще одним фігурантом у справі "Карфаген". Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає УНН.
Деталі
Суд задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 02 січня 2027 року включно, без визначення розміру застави.
Дем’янчуку повідомлено про підозру в участі у злочинній організації, пособництві у катуванні, вчиненому представником держави, а також пособництві у виготовленні та збуті підроблених грошей. Ці злочини передбачені ч. 3 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 127, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 199 Кримінального кодексу України.
Контекст
У вересні 2026 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Національне антикорупційне бюро України повідомили про операцію "Карфаген" з викриття "кришування" кол-центрів та відмивання майна. НАБУ і САП вказали, що "викрили діяльність злочинної організації, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських кол-центрів і легалізовували мільйонні статки".
У межах даної операції 5-ти фігурантам повідомили про підозру у вчиненні низки злочинів.
Нагадаємо
Раніше ми писали про те, що Володимиру Ценову призначили 60 діб під вартою із заставою 15 млн гривень. Під час обшуків у нього знайшли 45 тисяч доларів.
Згодом за першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України Володимира Ценова, який є одним із фігурантів справи "Карфаген", внесли заставу в розмірі 15 мільйонів гривень.