Суд начал рассмотрение апелляции Мудрой, судья частично закрыл заседание
Киев • УНН
Апелляционная палата ВАКС рассматривает жалобу Ирины Мудрой по делу "Форрест Гамп". Заседание частично закрыли из-за доводов защиты.
Апелляционная палата ВАКС начала рассмотрение апелляционной жалобы защиты бывшей заместительницы руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой по делу «Форест Гамп», которое касается отмывания 150 млн грн, внесённых в качестве залога за фигуранта дела «Мидас», передаёт УНН.
Детали
Во время заседания защитник Мудрой Артём Крикун-Труш ходатайствовал о закрытии заседания для прессы, аргументируя это тем, что «во время заседания ВАКС в зале постоянно совершались буллинговые действия, в том числе со стороны представителей, которые сегодня присутствуют на заседании».
Вследствие чего я и руководитель аппарата были вынуждены привлечь полицию. Во-вторых, снимались материалы защиты, были неоднократные замечания и скриншоты, которые это подтверждают. Всё это находится в публичном доступе, и при увеличении и масштабировании соответствующих кадров можно даже увидеть, что находится в документах защиты. Учитывая, что в ответ на аргументы об обоснованности подозрения и рисках будут звучать подробности частной, личной жизни моей клиентки, состояние её здоровья, состояние здоровья её матери, вопросы, связанные с её малолетним сыном, мы и тогда, и сейчас просим закрыть судебное разбирательство. Потому что разделять это и каждый раз проводить закрытую часть банально будет неудобно ни для суда, ни для представителей медиа
В итоге заседание было частично закрыто для прессы.
Дополнение
Защита Мудрой ходатайствует об избрании меры пресечения в виде личного обязательства. Защита заявляет, что при определении размера залога судья первой инстанции не произвёл надлежащую оценку имущественного положения Мудрой и не установил её платёжеспособность.
Напомним
Мудрую подозревают в рамках дела НАБУ «Форест Гамп». По данным следствия, дело касается отмывания 150 млн грн, внесённых в качестве залога за фигуранта дела «Мидас».
25 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Ирине Мудрой.