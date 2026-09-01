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Financial Times

Суд начал рассмотрение апелляции Мудрой, судья частично закрыл заседание

Киев • УНН

 • 70 просмотра

Апелляционная палата ВАКС рассматривает жалобу Ирины Мудрой по делу "Форрест Гамп". Заседание частично закрыли из-за доводов защиты.

Суд начал рассмотрение апелляции Мудрой, судья частично закрыл заседание
Фото — Андрей Ходьков

Апелляционная палата ВАКС начала рассмотрение апелляционной жалобы защиты бывшей заместительницы руководителя Офиса Президента Ирины Мудрой по делу «Форест Гамп», которое касается отмывания 150 млн грн, внесённых в качестве залога за фигуранта дела «Мидас», передаёт УНН

Детали 

Во время заседания защитник Мудрой Артём Крикун-Труш ходатайствовал о закрытии заседания для прессы, аргументируя это тем, что «во время заседания ВАКС в зале постоянно совершались буллинговые действия, в том числе со стороны представителей, которые сегодня присутствуют на заседании». 

Вследствие чего я и руководитель аппарата были вынуждены привлечь полицию. Во-вторых, снимались материалы защиты, были неоднократные замечания и скриншоты, которые это подтверждают. Всё это находится в публичном доступе, и при увеличении и масштабировании соответствующих кадров можно даже увидеть, что находится в документах защиты. Учитывая, что в ответ на аргументы об обоснованности подозрения и рисках будут звучать подробности частной, личной жизни моей клиентки, состояние её здоровья, состояние здоровья её матери, вопросы, связанные с её малолетним сыном, мы и тогда, и сейчас просим закрыть судебное разбирательство. Потому что разделять это и каждый раз проводить закрытую часть банально будет неудобно ни для суда, ни для представителей медиа 

- сказал Крикун-Труш.  

В итоге заседание было частично закрыто для прессы. 

Дополнение

Защита Мудрой ходатайствует об избрании меры пресечения в виде личного обязательства. Защита заявляет, что при определении размера залога судья первой инстанции не произвёл надлежащую оценку имущественного положения Мудрой и не установил её платёжеспособность.

Напомним 

Мудрую подозревают в рамках дела НАБУ «Форест Гамп». По данным следствия, дело касается отмывания 150 млн грн, внесённых в качестве залога за фигуранта дела «Мидас».

25 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Ирине Мудрой. 

Павел Башинский

ПолитикаКриминал и ЧП
Ирина Мудрая
Высший антикоррупционный суд Украины
Национальное антикоррупционное бюро Украины