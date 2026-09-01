Суд розпочав розгляд апеляції Мудрої, суддя частково закрив засідання

Фото - Андрій Ходьков

Апеляційна палата ВАКС розпочала розгляд апеляційної скарги захисту колишньої заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої у справі Форест Гамп", яка стосується відмивання 150 млн грн, які були внесені як застава за фігуранта справи "Мідас", передає УНН.

Деталі

Під час засідання захисник Мудрої Артем Крикун-Труш клопотав про закриття засідання для преси, аргументуючи це тим, що "під час засідання ВАКС в залі постійно вчинялися булінгські дії, в тому числі з боку представників, які є сьогодні в засіданні".

Внаслідок чого я і керівник апарату були змушені залучати поліцію. По-друге, знімались матеріали захисту, були неодноразові зауваження, і скріншоти, які це підтверджують. Це все є у публічному доступі, і при збільшенні і зумлені відповідних кадрів можна навіть побачити, що у документах захисту знаходиться. Враховуючи, що, відповідаючи на аргументи про обґрунтованість підозри, ризики, будуть звучати подробиці приватного, особистого життя моєї клієнтки, стан її здоров'я, стан здоров'я її матері, питання, пов'язані з її малолітнім сином, ми і тоді, і зараз просимо закрити судовий розгляд. Тому що розділяти це і кожен раз робити закриту частину банально буде незручно ні для суду, ні для представників медіа - сказав Крикун-Труш.

Зрештою засідання було частково закрито для преси.

Доповнення

Захист Мудрої клопоче про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Захист заявляє, що при визначенні розміру застави суддя першої інстанції не здійснив належної оцінки майнового стану Мудрої та не встановив її платоспроможність.

Нагадаємо

Мудру підозрюють у межах справи НАБУ "Форест Гамп". За даними слідства, справа стосується відмивання 150 млн грн, які були внесені як застава за фігуранта справи "Мідас".

25 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Ірині Мудрій.