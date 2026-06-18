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У чиновников ФГИУ провели обыски, проверяют возможное занижение стоимости ТРЦ Ocean Plaza перед продажей - Офис Генпрокурора

Киев • УНН

 • 422 просмотра

Правоохранители расследуют возможное занижение стоимости ТРЦ Ocean Plaza перед продажей. У служащих Фонда госимущества изъяли документы во время обысков.

У чиновников ФГИУ провели обыски, проверяют возможное занижение стоимости ТРЦ Ocean Plaza перед продажей - Офис Генпрокурора

Сегодня по местам жительства отдельных должностных лиц Фонда государственного имущества Украины провели обыски, изъяты документы, которые могут иметь значение для расследования. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, проверяется возможное занижение стоимости ТРЦ Ocean Plaza перед продажей, передает УНН.

Детали

Главное следственное управление Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследует уголовное производство по ч. 2 ст. 364 УК Украины – злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. 

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, речь идет о возможных злоупотреблениях при подготовке к продаже ТРЦ Ocean Plaza, актива, взысканного в доход государства по решению Высшего антикоррупционного суда.

По данным следствия, отдельные должностные лица Фонда государственного имущества Украины могли действовать в интересах представителей коммерческих структур для создания условий продажи этого актива заранее определенному субъекту хозяйствования по искусственно заниженной стоимости.

В частности, в ходе расследования проверяются факты возможного влияния на процедуру оценки ТРЦ, формирование стартовой цены аукциона, определение условий продажи и ограничение круга потенциальных покупателей, что может привести к продаже государственного актива по цене, не соответствующей его реальной рыночной стоимости, и нанести ущерб государственному бюджету Украины.

18 июня 2026 года в рамках уголовного производства проведены санкционированные обыски по местам жительства отдельных должностных лиц Фонда государственного имущества Украины.

В ходе следственных действий изъяты документы, которые могут иметь значение для расследования.

Досудебное расследование продолжается.

«ОГХК», Ocean Plaza и „Демуринский ГОК“: в Минэкономики рассказали, какие еще объекты планируется выставить на аукцион18.09.24, 16:35 • 16378 просмотров

Антонина Туманова

ЭкономикаКриминал и ЧП
Государственный бюджет
Обыск
Национальная полиция Украины
Генеральный прокурор Украины
Высший антикоррупционный суд Украины
Украина