Залог за Ирину Мудру в размере 20 миллионов гривен до сих пор не поступил
Киев • УНН
ВАКС сообщил, что залог за экс-заместительницу руководителя ОП Ирину Мудру ещё не поступал. Суд определил его в размере 20 млн гривен.
По состоянию на данный момент в Высший антикоррупционный суд не поступали средства залога за экс-заместительницу руководителя Офиса президента Ирину Мудрую. Об этом специально для УНН сообщили в пресс-службе ВАКС.
Детали
По словам пресс-службы, деньги, которые должны быть внесены в качестве залога за Ирину Мудрую, по состоянию на данный момент в ВАКС не поступали.
Размер залога, который суд определил для Ирины Мудрой, составляет 20 миллионов гривен.
Напомним
Экс-чиновница Ирина Мудрая заявила, что попробует собрать 20 млн гривен залога с помощью друзей и знакомых. ВАКС назначил ей арест с альтернативой в виде залога.