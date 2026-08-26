Залог за Ирину Мудру в размере 20 миллионов гривен до сих пор не поступил

$44.670.0352.090.07
ukenru
11:45 • 11306 просмотра
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto
08:38 • 21203 просмотра
В Херсоне россияне нанесли авиаудар по ТЭЦ, есть существенные разрушения - Нафтогаз
Эксклюзив
07:30 • 33053 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
07:17 • 19794 просмотра
Детские сады в Украине: хватает ли мест в новом учебном году
Эксклюзив
07:05 • 26404 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
26 августа, 05:39 • 24789 просмотра
Украинские дроны FP-1 поразили НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" и Wildberries в тамбовской области - Fire PointVideo
26 августа, 04:52 • 28765 просмотра
Утренний удар по Чернигову: погибли женщина и 4-летняя девочка, 14-летнего ребенка госпитализировали
26 августа, 04:28 • 23714 просмотра
Губернатор Тамбовской области подтвердил атаку на Wildberries и назвал власти Киева "неонацистским режимом"Video
26 августа, 00:38 • 19459 просмотра
Почему директор ЦРУ прилетел в Москву на C-17, способном перевозить 77 тонн
25 августа, 21:58 • 13392 просмотра
В Греции за несколько часов вспыхнули 39 новых лесных пожаров
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+24°
2м/с
53%
752мм
Популярные новости
Что празднуют 26 августа в Украине и мире26 августа, 04:00 • 8790 просмотра
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 27397 просмотра
Сильный пожар перекрыл движение на одной из улиц в КиевеPhoto26 августа, 05:32 • 12278 просмотра
Навигация без GPS, новые высоты и способы запуска: в Fire Point рассказали, какими будут ударные БПЛА в 2027 годуVideo26 августа, 06:00 • 26007 просмотра
Образ "жертвы системы" для обвиняемого в медицинской халатности: публичная стратегия врача OdrexPhoto26 августа, 06:30 • 20918 просмотра
публикации
В Киеве стартует 17-й Одесский кинофестиваль: что покажут в этом годуPhoto11:45 • 11307 просмотра
БЭБ открывает дела до установления налоговой задолженности: бизнес предупреждает о рисках уголовного давления
Эксклюзив
07:30 • 33053 просмотра
«Чтобы у червей не было стресса»: какие экологические требования пришлось учесть при строительстве завода Fire Point в Дании 
Эксклюзив
07:05 • 26405 просмотра
Образ "жертвы системы" для обвиняемого в медицинской халатности: публичная стратегия врача OdrexPhoto26 августа, 06:30 • 21089 просмотра
Навигация без GPS, новые высоты и способы запуска: в Fire Point рассказали, какими будут ударные БПЛА в 2027 годуVideo26 августа, 06:00 • 26196 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Джон Ратклифф
Ярослав Железняк
Дональд Трамп
Ирина Терех
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Китай
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Стало известно, от чего умерла звезда кантри Долли Партон26 августа, 04:39 • 27570 просмотра
Мадонна показала редкие фото своих дочерей-близнецов: какими они были в детствеPhoto26 августа, 01:06 • 30137 просмотра
"Вы не до конца понимаете": близкие Панеттьери призвали не спекулировать слухами о причине ее смерти25 августа, 23:05 • 32745 просмотра
Криштиану Роналду после свадьбы удивил новым образом с медово-русыми волосамиPhoto25 августа, 01:05 • 69331 просмотра
Дочь Брюса Уиллиса рассказала о потере «другой версии» отца из-за деменцииPhoto25 августа, 00:05 • 69545 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Фильм
Financial Times
The Washington Post

Залог за Ирину Мудру в размере 20 миллионов гривен до сих пор не поступил

Киев • УНН

 • 1142 просмотра

ВАКС сообщил, что залог за экс-заместительницу руководителя ОП Ирину Мудру ещё не поступал. Суд определил его в размере 20 млн гривен.

Залог за Ирину Мудру в размере 20 миллионов гривен до сих пор не поступил

По состоянию на данный момент в Высший антикоррупционный суд не поступали средства залога за экс-заместительницу руководителя Офиса президента Ирину Мудрую. Об этом специально для УНН сообщили в пресс-службе ВАКС.

Детали

По словам пресс-службы, деньги, которые должны быть внесены в качестве залога за Ирину Мудрую, по состоянию на данный момент в ВАКС не поступали.

Размер залога, который суд определил для Ирины Мудрой, составляет 20 миллионов гривен.

Напомним

Экс-чиновница Ирина Мудрая заявила, что попробует собрать 20 млн гривен залога с помощью друзей и знакомых. ВАКС назначил ей арест с альтернативой в виде залога.

Алла Киосак

ОбществоПолитикаКриминал и ЧП
Ирина Мудрая
Высший антикоррупционный суд Украины