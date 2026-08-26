Застава за Ірину Мудру у 20 мільйонів гривень досі не надійшла
Київ • УНН
ВАКС повідомив, що застава за ексзаступницю керівника ОП Ірину Мудру ще не надходила. Суд визначив її у 20 млн гривень.
Станом на зараз до Вищого антикорупційного суду не надходили кошти застави за ексзаступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру. Про це спеціально для УНН повідомили у пресслужбі ВАКС.
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За словами пресслужби, гроші, які мають бути внесені як застава за Ірину Мудру, станом на зараз у ВАКС не надходили.
Розмір застави, який визначив суд для Ірини Мудрої, становить 20 мільйонів гривень.
Нагадаємо
Експосадовиця Ірина Мудра заявила, що спробує зібрати 20 млн гривень застави за допомогою друзів і знайомих. ВАКС призначив їй арешт із альтернативою застави.