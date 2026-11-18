Генерал-майор СБУ Сергей Дука на заседании ВСК ВР

На заседании Временной следственной комиссии Верховной рады по вопросам расследования возможных нарушений законодательства в сфере обороны, антикоррупционного законодательства и соблюдения прав и свобод человека во время военного положения генерал-майор Сергей Дука заявил, что до сих пор не получил ни одного документа о своем служебном статусе в СБУ, а об увольнении с должности узнал из СМИ. Он также подробно рассказал о структуре подчиненного ему подразделения, контрразведывательной деятельности и выполнении боевых задач во время войны, пишет УНН.

Детали

"Если честно, я даже не знаю. Меня не ознакомили ни с одним документом о том, каков мой статус. Из СМИ я знаю, что уволен с должности", – заявил Дука, отвечая на вопрос Алексея Гончаренко.

Ранее в медиа сообщалось, что Дуку уволили с должности первого заместителя начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ 4 ноября, в день его задержания.

Отдельно генерал-майор подробно объяснил, чем именно занимался в Службе безопасности Украины и какие подразделения находились в его подчинении. В частности, он подчеркнул, что Департамент защиты национальной государственности (ДЗНГ) имеет несколько самостоятельных направлений работы, однако его личная ответственность распространялась только на одно из них.

"Есть три направления: есть политика, религия, есть, грубо говоря, коррупция, организованная преступность – то, что у меня. А есть экономика. То есть Департамент ДЗНГ состоит из этих трех крупных подразделений. Это более полутора тысяч человек. Я, будучи первым заместителем, отвечал за свое главное управление. К другим отношения не имел", – объяснил Дука.

Генерал-майор также подробно рассказал о структуре главного управления, в состав которого входили пять управлений. Первое осуществляло контрразведывательную защиту интересов государства в органах власти, в частности министерствах и других государственных учреждениях.

Особое внимание Дука уделил второму управлению, которое отвечало за контрразведывательное сопровождение правоохранительных органов.

"Второе управление, с которого и начался конфликт с НАБУ, – это контрразведывательное сопровождение правоохранительных органов. Туда входят полиция, налоговая, НАБУ, ГБР, прокуратура, пенитенциарная служба и военные", – рассказал генерал.

Третье управление специализировалось на борьбе с организованной преступностью, четвертое – на противодействии контрабанде и коррупции в таможенных органах, а пятое обеспечивало контрразведывательную защиту судебной системы.

После начала полномасштабного российского вторжения структура подразделения расширилась. Как рассказал Дука, по его личной инициативе была создана еще одна служба, которая, в отличие от других управлений, сосредоточилась непосредственно на выполнении боевых задач.

"Во время войны по моей инициативе была создана шестая служба в моем подразделении, которая занималась боевой работой. Это сотрудники, которые постоянно участвуют в отражении вражеской агрессии", – отметил он.

По словам генерала, сотрудники вновь созданной службы работали с ударными беспилотниками, в частности FPV-дронами и аппаратами дальнего действия, а также участвовали в проведении специальных операций на временно оккупированных территориях Украины.

Во время заседания ВСК Дука рассказал и о своей работе в первые дни полномасштабного вторжения. На вопрос депутатов, где он находился 24 февраля 2022 года, генерал ответил, что вместе со своими подчиненными оставался в столице и участвовал в организации ее обороны.

"24 февраля (ред. 2022 года) я был в городе Киеве со своим коллективом и продолжал постоянно находиться в Киеве", – отметил Дука.

Он уточнил, что возглавлял одну из оперативных групп, созданных для обороны Киева. По его словам, столицу тогда разделили на отдельные зоны ответственности, каждая из которых должна была обеспечивать отражение возможного наступления российских войск.

Напомним

4 ноября НАБУ и САП сообщили о разоблачении вероятной преступной организации в рамках операции "Карфаген". Одним из подозреваемых стал генерал-майор СБУ Сергей Дука. По версии следствия, он мог быть причастен к обеспечению деятельности преступной группировки. Сам генерал отрицает выдвинутые против него обвинения.

6 ноября Высший антикоррупционный суд избрал Дуке меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 65 млн грн.

13 ноября за генерала внесли полную сумму залога, после чего он вышел из следственного изолятора.