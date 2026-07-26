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В блоке Мерца призвали заключить соглашение с Украиной о передаче технологий дронов

Киев • УНН

 • 1926 просмотра

Лидер ХСС Александер Гоффманн призвал к соглашению с Украиной о передаче беспилотных технологий Бундесверу. Он считает, что Киев скрывает эти разработки по военно-стратегическим соображениям.

В блоке Мерца призвали заключить соглашение с Украиной о передаче технологий дронов

Лидер группы Христианско-социального союза (ХСС) Александер Хоффманн заявил, что Бундесвер должен получить доступ к украинским разработкам в сфере беспилотных технологий. Об этом сообщает издание DW, передает УНН.

Украина должна заключить соглашение с Германией по беспилотным технологиям, считает глава земельной группы баварского Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге, входящей во фракцию блока ХДС/ХСС, Александер Хоффманн (Alexander Hoffmann). Такое мнение он высказал в интервью немецкому изданию Bild am Sonntag, опубликованному в воскресенье, 26 июля

- пишет издание.

По словам политика, Германия "при любых обстоятельствах" продолжит оказывать помощь Украине. Он отметил, что Киев благодаря этому "развил поистине выдающиеся возможности - в сфере беспилотников, противодействия дронам и крылатых ракет". Поэтому, по его словам, речь идет о "дивидендах за поддержку".

Германия, по его словам, должна быть готова в случае необходимости очень быстро нарастить производство дронов, и для этого желательно использовать "ноу-хау", которым уже сегодня обладает Украина. Впрочем, по мнению Хоффманна, Украина эти технологии "в определенной степени скрывает, поскольку это выгодно с военно-стратегической точки зрения".

Мы говорим: Германия должна участвовать в этих оборонных инновациях, чтобы укрепить собственный оборонный потенциал и способность к сдерживанию. Поэтому мы требуем заключения межправительственного соглашения с Киевом, в котором украинская сторона обяжется делиться с нами своими технологическими возможностями

- заявил политик.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинское производство дронов достигло показателя в 10 миллионов единиц в год. По его словам, в дальнейшем этот объем планируют увеличить вдвое при поддержке партнеров.

Алла Киосак

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Украина