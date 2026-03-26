Коли закінчиться війна в Україні - думки експертів

Україна та росія наразі демонструють протилежні сигнали щодо перспектив миру - Дональд Трамп заявляє про готовність сторін до угоди, тоді як Володимир Зеленський наголошує на затягуванні процесу з боку кремля. УНН зібрав позиції військових та політичних експертів, щоб зрозуміти, чи є реальні передумови завершення війни.

Експерти сходяться на думці - навіть на тлі розмов про переговори, ситуація на фронті та внутрішні процеси в росії свідчать про підготовку до затяжного протистояння, а не швидкого миру. Водночас саме відсутність рішення про загальну мобілізацію залишає вікно можливостей для завершення війни.

Військовий блок - росія готується до довгої війни, але є нюанси

На фоні політичних заяв військова ситуація демонструє іншу реальність. росія планує у 2026 році залучити ще понад 400 тисяч військових.

Військовий експерт Олександр Коваленко у коментарі для УНН зазначає.

Це достатньо стандартний показник. Починаючи з 2023–2024 років, росія щороку набирає понад 400 тисяч особового складу. Цього вистачає, щоб компенсувати втрати впродовж року - зазначає Коваленко.

Мобілізаційні плани росії - чому 409 тисяч новобранців не становлять великої загрози

Втім, ключова проблема - не лише кількість, а структура втрат.

Зараз у росіян 60–65% втрат - це безповоротні, тобто загиблі. Раніше цей показник був на рівні 20–25%. Це нетипова ситуація навіть для масштабних війн - пояснює Коваленко.

За таких умов навіть значні обсяги мобілізації не гарантують стабільності.

На перший погляд це виглядає як компенсація втрат. Але з урахуванням нинішньої структури втрат ці цифри вже не працюють - каже він.

Водночас інший військовий експерт Андрій Крамаров наголошує, що росія вже намагалася реалізувати масштабний наступ - і безуспішно.

Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі

Вони вже зробили спробу наступу - це був відтинок від Покровська до Гуляйполя, приблизно 100 кілометрів фронту. Там були невеликі ділянки прориву по 3–4 кілометри, де вони намагалися зайти в наш оперативно-тактичний тил, але це не дало стратегічного результату - зазначає Крамаров.

Щодо нової мобілізації, експерт також скептичний.

Минулого року вони мобілізували приблизно 25–30 тисяч на місяць - це близько 360 тисяч на рік. Тобто зараз вони збільшують, але не критично. Це не той фактор, який радикально змінить ситуацію - пояснює Крамаров.

Попри це інтенсивність бойових дій лише зростає.

Якщо раніше було 120–130 боєзіткнень на добу, то зараз доходить до 200+, був навіть день із 237. Відповідно, ростуть і втрати - додає він.

При цьому обидва експерти сходяться у думці, що без загальної мобілізації росіянам немає сенсу продовжувати війну. Тільки велика мобілізація може дати результати на полі бою.

Політичний блок - чи можливі переговори найближчим часом

Попри заяви про можливу мирну угоду, реальна переговорна динаміка виглядає значно складнішою. Позиції сторін залишаються принципово несумісними, а компроміс - далеким.

Експерт-міжнародник Станіслав Желіховський у коментарі для УНН пояснює:

Якщо говорити відверто, то зараз ми бачимо більше політичних заяв, ніж реальних передумов для домовленостей. росія не демонструє готовності до компромісу, а Україна не готова до капітуляції. Тому говорити про швидке завершення війни - передчасно - каже Желіховський.

Він додає, що кремль намагається балансувати між війною та збереженням внутрішньої стабільності.

путін намагається утримувати баланс: з одного боку - вести війну, з іншого - не створювати для російського суспільства відчуття тотальної мобілізації. Саме тому він уникає відкритих жорстких рішень, які могли б викликати соціальну напругу - каже він.

За його словами, переговори можливі лише за умов зовнішнього тиску.

Вашингтон може посилювати тиск на Україну, наприклад, через обмеження військової допомоги. У такому випадку Київ опиниться перед складним вибором: або продовжувати війну в складніших умовах, або погоджуватися на компроміси - відзначив Желіховський.

Водночас навіть у разі угоди її стабільність викликає сумніви.

Навіть якщо угода буде досягнута, вона не обов’язково буде довготривалою. росія може використати паузу для відновлення і знову повернутися до агресії - каже експерт.

Мобілізація вирішить все - чи піде кремль на цей крок і що це означає для миру

Сьогодні питання миру напряму впирається у рішення кремля щодо мобілізації. Саме це є ключовим фактором, який визначить подальший розвиток подій. Якщо росія й надалі намагатиметься воювати без повноцінної мобілізації, її ресурси поступово вичерпуватимуться, що підштовхуватиме до пошуку переговорних варіантів.

путін буде максимально відтягувати рішення про мобілізацію, тому що після її оголошення приховувати масштаби втрат вже не вдасться - сказав Станіслав Желіховський.

Водночас інший сценарій означає продовження війни.

Без загальної мобілізації росія не зможе кардинально змінити ситуацію на фронті. Але якщо вона на це піде - це буде сигнал, що війна лише затягується - зазначив військовий експерт Олександр Коваленко.

Отже, мир дійсно можливий у найближчій перспективі - насамперед через відсутність у росії значних військових успіхів. Але якщо кремль наважиться на повноцінну мобілізацію, це стане чіткою ознакою того, що війна не завершується, а переходить у нову, більш затяжну фазу. Зараз це ключове рішення, над яким фактично розмірковує кремль.

