Когда закончится война в Украине - мнения экспертов

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Эксперты оценили шансы на скорое завершение войны и планы кремля привлечь 400 тысяч военных. Реальный мир зависит от решения рф о мобилизации.

Украина и россия сейчас демонстрируют противоположные сигналы относительно перспектив мира - Дональд Трамп заявляет о готовности сторон к соглашению, тогда как Владимир Зеленский подчеркивает затягивание процесса со стороны Кремля. УНН собрал позиции военных и политических экспертов, чтобы понять, есть ли реальные предпосылки завершения войны.

Детали

Эксперты сходятся во мнении - даже на фоне разговоров о переговорах, ситуация на фронте и внутренние процессы в россии свидетельствуют о подготовке к затяжному противостоянию, а не быстрому миру. В то же время именно отсутствие решения об общей мобилизации оставляет окно возможностей для завершения войны.

Военный блок - россия готовится к долгой войне, но есть нюансы

На фоне политических заявлений военная ситуация демонстрирует другую реальность. россия планирует в 2026 году привлечь еще более 400 тысяч военных.

Военный эксперт Александр Коваленко в комментарии для УНН отмечает.

Это достаточно стандартный показатель. Начиная с 2023–2024 годов, россия ежегодно набирает более 400 тысяч личного состава. Этого хватает, чтобы компенсировать потери в течение года

- отмечает Коваленко.

Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы

Впрочем, ключевая проблема - не только количество, а структура потерь.

Сейчас у россиян 60–65% потерь - это безвозвратные, то есть погибшие. Раньше этот показатель был на уровне 20–25%. Это нетипичная ситуация даже для масштабных войн

- объясняет Коваленко.

В таких условиях даже значительные объемы мобилизации не гарантируют стабильности.

На первый взгляд это выглядит как компенсация потерь. Но с учетом нынешней структуры потерь эти цифры уже не работают

- говорит он. 

В то же время другой военный эксперт Андрей Крамаров подчеркивает, что россия уже пыталась реализовать масштабное наступление - и безуспешно.

Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше

Они уже предприняли попытку наступления - это был отрезок от Покровска до Гуляйполя, примерно 100 километров фронта. Там были небольшие участки прорыва по 3–4 километра, где они пытались зайти в наш оперативно-тактический тыл, но это не дало стратегического результата

- отмечает Крамаров.

Относительно новой мобилизации, эксперт также скептичен.

В прошлом году они мобилизовали примерно 25–30 тысяч в месяц - это около 360 тысяч в год. То есть сейчас они увеличивают, но не критично. Это не тот фактор, который радикально изменит ситуацию

- объясняет Крамаров.

Несмотря на это интенсивность боевых действий только растет.

Если раньше было 120–130 боестолкновений в сутки, то сейчас доходит до 200+, был даже день с 237. Соответственно, растут и потери

- добавляет он.

При этом оба эксперта сходятся во мнении, что без всеобщей мобилизации россиянам нет смысла продолжать войну. Только большая мобилизация может дать результаты на поле боя.

Политический блок - возможны ли переговоры в ближайшее время

Несмотря на заявления о возможном мирном соглашении, реальная переговорная динамика выглядит значительно сложнее. Позиции сторон остаются принципиально несовместимыми, а компромисс - далеким.

Эксперт-международник Станислав Желиховский в комментарии для УНН объясняет:

Если говорить откровенно, то сейчас мы видим больше политических заявлений, чем реальных предпосылок для договоренностей. россия не демонстрирует готовности к компромиссу, а Украина не готова к капитуляции. Поэтому говорить о быстром завершении войны - преждевременно

- говорит Желиховский. 

Он добавляет, что кремль пытается балансировать между войной и сохранением внутренней стабильности.

путин пытается удерживать баланс: с одной стороны - вести войну, с другой - не создавать для российского общества ощущения тотальной мобилизации. Именно поэтому он избегает открытых жестких решений, которые могли бы вызвать социальное напряжение

- говорит он. 

По его словам, переговоры возможны только в условиях внешнего давления.

Вашингтон может усиливать давление на Украину, например, через ограничение военной помощи. В таком случае Киев окажется перед сложным выбором: либо продолжать войну в более сложных условиях, либо соглашаться на компромиссы

- отметил Желиховский. 

В то же время даже в случае соглашения его стабильность вызывает сомнения.

Даже если соглашение будет достигнуто, оно не обязательно будет долговременным. россия может использовать паузу для восстановления и снова вернуться к агрессии

- говорит эксперт.

Мобилизация решит все - пойдет ли Кремль на этот шаг и что это означает для мира

Сегодня вопрос мира напрямую упирается в решение кремля о мобилизации. Именно это является ключевым фактором, который определит дальнейшее развитие событий. Если россия и в дальнейшем будет пытаться воевать без полноценной мобилизации, ее ресурсы постепенно будут исчерпываться, что будет подталкивать к поиску переговорных вариантов.

путин будет максимально оттягивать решение о мобилизации, потому что после ее объявления скрывать масштабы потерь уже не удастся

- сказал Станислав Желиховский.

В то же время другой сценарий означает продолжение войны.

Без всеобщей мобилизации россия не сможет кардинально изменить ситуацию на фронте. Но если она на это пойдет - это будет сигнал, что война только затягивается

- отметил военный эксперт Александр Коваленко.

Итак, мир действительно возможен в ближайшей перспективе - прежде всего из-за отсутствия у россии значительных военных успехов. Но если кремль решится на полноценную мобилизацию, это станет четким признаком того, что война не завершается, а переходит в новую, более затяжную фазу. Сейчас это ключевое решение, над которым фактически размышляет кремль.

Десятки тысяч людей ежемесячно - Зеленский озвучил потери РФ в войне с Украиной

Андрей Тимощенков

Война в УкраинеПолитикаНовости Мирапубликации
Мобилизация
Война в Украине
Владимир Путин
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Украина