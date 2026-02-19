Кабмин упростил механизм обеспечения жильем переселенцев - озвучен алгоритм

$43.290.03
51.260.09
ukenru
09:20 • 12080 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
09:12 • 13678 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
07:36 • 15463 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
07:02 • 12748 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Эксклюзив
18 февраля, 16:17 • 28930 просмотра
Очередные переговоры без прорыва: москва затягивает время, Трамп продолжает жить в иллюзиях, а Украина не позволяет навязать капитуляцию
18 февраля, 15:06 • 64427 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo
Эксклюзив
18 февраля, 14:25 • 50458 просмотра
Света меньше, а суммы в платежках больше — как это работает
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 68088 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 10:59 • 37161 просмотра
Приговор и амнистия благодаря усыновлению ребенка: у парламентской ВСК много вопросов к директору НАБУ Кривоносу
18 февраля, 10:49 • 26606 просмотра
Политическая часть переговоров остается сложной, стороны договорились продолжать диалог - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−3°
4.9м/с
66%
745мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Отмена санкций против РФ отвечает интересам США - спецпредставитель Кремля ДмитриевPhoto19 февраля, 01:26 • 15584 просмотра
Зеленский анонсировал следующий раунд мирных переговоров в Швейцарии19 февраля, 02:04 • 14214 просмотра
Польша бойкотирует открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов19 февраля, 02:43 • 8192 просмотра
В Украине уже функционируют 305 центров жизнестойкости: детали от первой ледиVideo19 февраля, 03:17 • 4708 просмотра
США завершают десятилетнюю военную операцию в Сирии - WSJ19 февраля, 03:56 • 19093 просмотра
публикации
Лед тронулся: борьба с давлением на бизнес сдвинулась с мертвой точки, но заказные дела еще никуда не исчезли11:15 • 118 просмотра
Рамадан 2026: священный месяц поста, молитвы и духовного обновления18 февраля, 17:10 • 29796 просмотра
Истребители линейки “F”: от культового “Топ Ган” до современного F-35PhotoVideo18 февраля, 15:06 • 64428 просмотра
Почему НСЗУ и Минздрав игнорируют вопросы журналистов о сотрудничестве со скандальной клиникой Odrex?18 февраля, 13:04 • 41013 просмотра
Defence City: фильтр добропорядочности или инструмент блокирования развития ОПК
Эксклюзив
18 февраля, 12:34 • 68089 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Фридрих Мерц
Герман Галущенко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Женева
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Алексис из "Династии" трогательно поздравила на 32 года младшего возлюбленного с годовщиной бракаVideo18 февраля, 19:06 • 17020 просмотра
Шайа ЛаБаф устроил драку на Марди Гра с медиками, арестом и танцами во Французском кварталеPhoto18 февраля, 12:23 • 25407 просмотра
Звезда сериала "Бумажный дом" Урсула Корберо впервые стала мамойPhoto18 февраля, 11:16 • 26758 просмотра
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17 февраля, 17:21 • 31413 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 43628 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Отопление
FIFA (серия видеоигр)

Кабмин упростил механизм обеспечения жильем переселенцев - озвучен алгоритм

Киев • УНН

 • 40 просмотра

Кабинет министров Украины упростил механизм обеспечения временным жильем внутренне перемещенных лиц. Организации, предоставляющие убежище ВПЛ, теперь могут арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях.

Кабмин упростил механизм обеспечения жильем переселенцев - озвучен алгоритм

Кабинет министров Украины упростил механизм обеспечения временным жильем внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

Детали

Отныне организации, предоставляющие убежище ВПЛ, могут арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях.

Новый механизм выглядит следующим образом:

  • общественные объединения и благотворительные организации могут брать в аренду помещения для проживания ВПЛ по символической ставке - 0,01 от расчетной арендной платы;
    • государственные и коммунальные учреждения в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, и социальной защиты могут арендовать имущество для размещения ВПЛ без аукциона - за 1 гривну в год за каждый объект;
      • хозяйственные общества с государственной долей более 50% могут передавать свою недвижимость для проживания ВПЛ на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения - также за 1 гривну в год.

        По словам Свириденко, такие условия упрощают доступ к свободным общежитиям, санаториям, тренировочным базам и другим помещениям и позволяют общинам быстрее обустраивать места временного проживания для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны.

        Напомним

        В Украине заработала единая платформа правительственных программ поддержки для населения, ОСМД, бизнеса и общин в зимний период.

        Евгений Устименко

        ОбществоПолитика
        Недвижимость
        Кабинет Министров Украины
        Военное положение
        Война в Украине
        благотворительность