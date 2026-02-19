Кабмин упростил механизм обеспечения жильем переселенцев - озвучен алгоритм
Киев • УНН
Кабинет министров Украины упростил механизм обеспечения временным жильем внутренне перемещенных лиц. Об этом сообщает УНН со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.
Детали
Отныне организации, предоставляющие убежище ВПЛ, могут арендовать государственное и коммунальное имущество на льготных условиях.
Новый механизм выглядит следующим образом:
- общественные объединения и благотворительные организации могут брать в аренду помещения для проживания ВПЛ по символической ставке - 0,01 от расчетной арендной платы;
- государственные и коммунальные учреждения в сферах образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, и социальной защиты могут арендовать имущество для размещения ВПЛ без аукциона - за 1 гривну в год за каждый объект;
- хозяйственные общества с государственной долей более 50% могут передавать свою недвижимость для проживания ВПЛ на период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения - также за 1 гривну в год.
По словам Свириденко, такие условия упрощают доступ к свободным общежитиям, санаториям, тренировочным базам и другим помещениям и позволяют общинам быстрее обустраивать места временного проживания для людей, вынужденно покинувших свои дома из-за войны.
Напомним
В Украине заработала единая платформа правительственных программ поддержки для населения, ОСМД, бизнеса и общин в зимний период.