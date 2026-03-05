Беспилотники атаковали Саратовскую область и повредили гражданские объекты
Киев • УНН
Губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил об атаке украинских дронов вечером 4 марта. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, пострадали три человека.
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об атаке украинских дронов вечером 4 марта, в результате которой были зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. По официальным данным российской стороны, из-за взрывов и падения обломков пострадали три человека. Об этом пишет УНН.
Подробности
Ночная атака повлекла за собой повреждение остекления в ряде зданий, что заставило коммунальные службы перейти в режим чрезвычайной ситуации. Бусаргин подчеркнул, что все поврежденные объекты будут восстановлены в ближайшее время, однако не предоставил детальной информации о масштабе разрушений на промышленных площадках региона.
Слухи об атаке на НПЗ и отсутствие подтверждений
Несмотря на заявления российского руководства о повреждении только гражданских объектов, некоторые украинские мониторинговые каналы сообщили о прилетах по территории саратовского нефтеперерабатывающего завода.
На данный момент ни одна из сторон не предоставила визуальных доказательств или официальных отчетов, подтверждающих попадание в промышленный сектор. Ситуация в области остается напряженной, а местные жители продолжают сообщать об активности средств ПВО в отдельных районах.
