Беспилотники атаковали Саратовскую область и повредили гражданские объекты

$43.450.22
50.460.14
ukenru
4 марта, 20:04 • 12538 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
4 марта, 19:36 • 35655 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
4 марта, 15:27 • 45734 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 52739 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 34010 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 33929 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 58039 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 81375 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 68634 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 69771 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
Курдские войска из Ирака начали наземное наступление на Иран - СМИ
Германия передала Укрзализныце первые 13 автомобилей для восстановления инфраструктуры
София Ротару почтила память Владимира Ивасюка, которому исполнилось бы 77
США одобрили строительство первого за многие годы коммерческого ядерного реактора нового поколения
Правительство Китая приказало нефтеперерабатывающим заводам прекратить экспорт топлива из-за войны в Персидском заливе
Правильная обрезка деревьев - на что обратить внимание, чтобы увеличить урожай
Что такое генеративный ИИ и как он работает
Репутация клиники должна стать новым критерием отбора партнеров НСЗУ
Селена Гомес рассказала, сколько хочет иметь детей с Бенни Бланко
Элтон Джон показал семейный портрет с мужем и сыновьями: снимок представили в Национальной портретной галерее Лондона
MamaRika с ребенком оказалась в ловушке в ОАЭ: болезнь и проблемы с эвакуацией
Николь Кидман научилась управляться со скальпелем для роли в сериале "Скарпетта"
Пэрис Хилтон устроила пикантную фотосессию в розовой ванне и ошеломила сеть
Беспилотники атаковали Саратовскую область и повредили гражданские объекты

Киев • УНН

 • 586 просмотра

Губернатор Саратовской области Бусаргин сообщил об атаке украинских дронов вечером 4 марта. В результате атаки повреждена гражданская инфраструктура, пострадали три человека.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об атаке украинских дронов вечером 4 марта, в результате которой были зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. По официальным данным российской стороны, из-за взрывов и падения обломков пострадали три человека. Об этом пишет УНН.

Подробности

Ночная атака повлекла за собой повреждение остекления в ряде зданий, что заставило коммунальные службы перейти в режим чрезвычайной ситуации. Бусаргин подчеркнул, что все поврежденные объекты будут восстановлены в ближайшее время, однако не предоставил детальной информации о масштабе разрушений на промышленных площадках региона.

Слухи об атаке на НПЗ и отсутствие подтверждений

Несмотря на заявления российского руководства о повреждении только гражданских объектов, некоторые украинские мониторинговые каналы сообщили о прилетах по территории саратовского нефтеперерабатывающего завода.

На данный момент ни одна из сторон не предоставила визуальных доказательств или официальных отчетов, подтверждающих попадание в промышленный сектор. Ситуация в области остается напряженной, а местные жители продолжают сообщать об активности средств ПВО в отдельных районах.

В небе над российскими саратовом и энгельсом раздаются взрывы

Степан Гафтко

Новости Мира
российская пропаганда
Воздушная тревога
Война в Украине