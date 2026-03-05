Безпілотники атакували саратовську область та пошкодили цивільні об'єкти
Київ • УНН
Губернатор саратовської області бусаргін повідомив про атаку українських дронів увечері 4 березня. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, постраждали троє людей.
Губернатор саратовської області роман бусаргин заявив про атаку українських дронів увечері 4 березня, внаслідок якої було зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. За офіційними даними російської сторони, через вибухи та падіння уламків постраждали троє людей. Про це пише УНН.
Деталі
Нічна атака спричинила пошкодження скління у низці будівель, що змусило комунальні служби перейти в режим надзвичайної ситуації. Бусаргин наголосив, що всі пошкоджені об'єкти будуть відновлені найближчим часом, проте не надав детальної інформації про масштаб руйнувань на промислових майданчиках регіону.
Чутки про атаку на НПЗ та відсутність підтверджень
Незважаючи на заяви російського керівництва про пошкодження лише цивільних об'єктів, деякі українські моніторингові канали повідомили про прильоти по території саратовського нафтопереробного заводу.
Наразі жодна зі сторін не надала візуальних доказів або офіційних звітів, які б підтверджували влучання у промисловий сектор. Ситуація в області залишається напруженою, а місцеві мешканці продовжують повідомляти про активність засобів ППО в окремих районах.
