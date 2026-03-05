Безпілотники атакували саратовську область та пошкодили цивільні об'єкти

$43.450.22
4 березня, 20:04 • 12315 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 35153 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 45345 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 52373 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 33834 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 33857 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 57967 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 81345 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 68593 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 69745 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Курдські війська з Іраку розпочали наземний наступ на Іран - ЗМІ4 березня, 20:42 • 8336 перегляди
Німеччина передала Укрзалізниці перші 13 авто для відновлення інфраструктури4 березня, 21:35 • 7072 перегляди
Софія Ротару вшанувала пам’ять Володимира Івасюка, якому виповнилося б 77Photo4 березня, 21:48 • 8826 перегляди
Сенат США провалив голосування щодо обмеження повноважень Трампа на ведення війни в ІраніVideo4 березня, 21:59 • 5860 перегляди
США схвалили будівництво першого за багато років комерційного ядерного реактора нового покоління4 березня, 23:53 • 7058 перегляди
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 30632 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 45347 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 52374 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 44300 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 43492 перегляди
Дональд Трамп
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Марк Карні
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Китай
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 17048 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 33230 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 37919 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 45244 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 49037 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Золото
MIM-104 Patriot

Безпілотники атакували саратовську область та пошкодили цивільні об'єкти

Київ • УНН

 • 374 перегляди

Губернатор саратовської області бусаргін повідомив про атаку українських дронів увечері 4 березня. Внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру, постраждали троє людей.

Безпілотники атакували саратовську область та пошкодили цивільні об'єкти

Губернатор саратовської області роман бусаргин заявив про атаку українських дронів увечері 4 березня, внаслідок якої було зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури. За офіційними даними російської сторони, через вибухи та падіння уламків постраждали троє людей. Про це пише УНН.

Деталі

Нічна атака спричинила пошкодження скління у низці будівель, що змусило комунальні служби перейти в режим надзвичайної ситуації. Бусаргин наголосив, що всі пошкоджені об'єкти будуть відновлені найближчим часом, проте не надав детальної інформації про масштаб руйнувань на промислових майданчиках регіону.

Чутки про атаку на НПЗ та відсутність підтверджень

Незважаючи на заяви російського керівництва про пошкодження лише цивільних об'єктів, деякі українські моніторингові канали повідомили про прильоти по території саратовського нафтопереробного заводу.

Наразі жодна зі сторін не надала візуальних доказів або офіційних звітів, які б підтверджували влучання у промисловий сектор. Ситуація в області залишається напруженою, а місцеві мешканці продовжують повідомляти про активність засобів ППО в окремих районах.

У небі над російськими саратовим та енгельсом лунають вибухи 04.03.26, 23:06 • 4768 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
російська пропаганда
Повітряна тривога
Війна в Україні