У небі над російськими саратовим та енгельсом лунають вибухи
Київ • УНН
Російські ЗМІ повідомляють про близько 20 вибухів над саратовом та енгельсом. Місцеві жителі заявляють про роботу ППО та низьколітаючі БПЛА.
У рф над саратовом і енгельсом було чутно близько 20 вибухів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Над саратовом і енгельсом було чутно близько 20 вибухів. ППО відбиває повітряну атаку дронів ЗСУ на місто
Місцеві жителі повідомляють, що за 30 хвилин прогриміло від 17 до 20 вибухів у різних частинах Саратова та Енгельса. Очевидці повідомляють, що "кілька разів миготіло світло після вибухів". За їхніми словами, БПЛА летять на низькій висоті, а деякі повітряні цілі рухаються з боку річки Волги. У небі миготять яскраві спалахи від вибухів, а також виє сирена повітряної небезпеки.
На даний момент офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.
