20:04 • 2500 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
19:36 • 8010 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
15:27 • 20282 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 30953 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 23295 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 28421 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 54326 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 79543 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 66808 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 68554 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Популярнi новини
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 10354 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 23651 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 33657 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 41171 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 45057 перегляди
У небі над російськими саратовим та енгельсом лунають вибухи

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Російські ЗМІ повідомляють про близько 20 вибухів над саратовом та енгельсом. Місцеві жителі заявляють про роботу ППО та низьколітаючі БПЛА.

У небі над російськими саратовим та енгельсом лунають вибухи

У рф над саратовом і енгельсом було чутно близько 20 вибухів. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН

Над саратовом і енгельсом було чутно близько 20 вибухів. ППО відбиває повітряну атаку дронів ЗСУ на місто 

- пишуть росЗМІ. 

Місцеві жителі повідомляють, що за 30 хвилин прогриміло від 17 до 20 вибухів у різних частинах Саратова та Енгельса. Очевидці повідомляють, що "кілька разів миготіло світло після вибухів". За їхніми словами, БПЛА летять на низькій висоті, а деякі повітряні цілі рухаються з боку річки Волги. У небі миготять яскраві спалахи від вибухів, а також виє сирена повітряної небезпеки.

На даний момент офіційної інформації про постраждалих і руйнування немає.

Нагадаємо 

Ворог атакував безпілотником цивільне судно під прапором Панами, що в цей час виходило з порту Чорноморськ. 

Павло Башинський

Світ