В небе над российскими саратовом и энгельсом раздаются взрывы
Киев • УНН
Российские СМИ сообщают о около 20 взрывах над саратовом и энгельсом. Местные жители заявляют о работе ПВО и низколетящих БПЛА.
В рф над саратовом и энгельсом было слышно около 20 взрывов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
Над саратовом и энгельсом было слышно около 20 взрывов. ПВО отражает воздушную атаку дронов ВСУ на город
Местные жители сообщают, что за 30 минут прогремело от 17 до 20 взрывов в разных частях саратова и энгельса. Очевидцы сообщают, что "несколько раз мигало свет после взрывов". По их словам, БПЛА летят на низкой высоте, а некоторые воздушные цели движутся со стороны реки Волги. В небе мигают яркие вспышки от взрывов, а также воет сирена воздушной опасности.
На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.
