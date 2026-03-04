$43.450.22
20:04 • 2582 просмотра
Из-за ситуации вокруг Ирана нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи - Зеленский
19:36 • 8302 просмотра
Антимонопольный комитет начал проверки АЗС, на которых резко выросли цены на топливо
Эксклюзив
15:27 • 20475 просмотра
Подготовка к весенним боям - как изменится ситуация на фронте с приходом тепла
Эксклюзив
4 марта, 13:52 • 31147 просмотра
Паника или реальная стоимость – ситуация с горючим в УкраинеPhoto
Эксклюзив
4 марта, 12:44 • 23393 просмотра
СБУ и ВСУ поразили морской тральщик "валентин пикуль" и еще два корабля в новороссийске
4 марта, 09:19 • 28481 просмотра
54 обращения получено от украинцев на фоне эскалации на Ближнем Востоке - МИД
3 марта, 18:22 • 54348 просмотра
Экс-главу Госпогранслужбы Сергея Дейнеко мобилизовали
Эксклюзив
3 марта, 16:32 • 79556 просмотра
Окружающая среда и война: что происходит с украинскими лесами, степями и заповедникамиPhoto
3 марта, 15:45 • 66821 просмотра
Украина столкнулась с сопротивлением по ускоренному вступлению в ЕС - Reuters
Эксклюзив
3 марта, 13:15 • 68560 просмотра
В оборонном комитете Верховной Рады готовы выслушать бизнес и доработать законодательство по Defence City
В небе над российскими саратовом и энгельсом раздаются взрывы

Киев • УНН

 • 82 просмотра

Российские СМИ сообщают о около 20 взрывах над саратовом и энгельсом. Местные жители заявляют о работе ПВО и низколетящих БПЛА.

В небе над российскими саратовом и энгельсом раздаются взрывы

В рф над саратовом и энгельсом было слышно около 20 взрывов. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН

Над саратовом и энгельсом было слышно около 20 взрывов. ПВО отражает воздушную атаку дронов ВСУ на город 

- пишут росСМИ. 

Местные жители сообщают, что за 30 минут прогремело от 17 до 20 взрывов в разных частях саратова и энгельса. Очевидцы сообщают, что "несколько раз мигало свет после взрывов". По их словам, БПЛА летят на низкой высоте, а некоторые воздушные цели движутся со стороны реки Волги. В небе мигают яркие вспышки от взрывов, а также воет сирена воздушной опасности.

На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним 

Враг атаковал беспилотником гражданское судно под флагом Панамы, которое в это время выходило из порта Черноморск. 

Павел Башинский

Новости Мира