саратовський НПЗ зупинив роботу після атаки дронів виникла пожежа
Київ • УНН
Внаслідок влучання безпілотників на заводі спалахнув резервуар з дизпаливом. Пошкоджено установку переробки нафти, ТЕЦ-2 та будівлю центру для дітей.
саратовський нафтопереробний завод призупинив роботу після нічної атаки безпілотників 21 березня. Про це повідомляють джерела Телеграм-каналу Astra, посилаючись на дані екстрених служб, пише УНН.
Деталі
За наявною інформацією, внаслідок атаки було пошкоджено установку вторинної переробки нафти та резервуар для зберігання пального.
На території заводу виникла пожежа – загорівся резервуар об’ємом 10 тисяч тонн із дизельним паливом. Площа займання сягнула близько 400 квадратних метрів.
Після інциденту підприємство зупинило роботу.
Інші наслідки атаки
Окрім НПЗ, уламки безпілотників впали на територію місцевої ТЕЦ-2, де було пошкоджено кабель.
Також один із дронів вибухнув поблизу центру тимчасового утримання неповнолітніх. Будівля зазнала пошкоджень, поранення отримав охоронець, двоє підлітків не постраждали.
Контекст
Місцеві жителі в ніч атаки повідомляли про серію вибухів у саратові та енгельсі. За офіційними даними, постраждали щонайменше двоє людей.
саратовський НПЗ є одним із найстаріших у росії та переробляє мільйони тонн нафти щороку. За даними відкритих джерел, від початку повномасштабної війни цей об’єкт атакували щонайменше 13 разів.
