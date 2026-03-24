Саратовский НПЗ остановил работу после атаки дронов, возник пожар
Киев • УНН
В результате попадания беспилотников на заводе загорелся резервуар с дизельным топливом. Повреждены установка переработки нефти, ТЭЦ-2 и здание центра для детей.
Саратовский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после ночной атаки беспилотников 21 марта. Об этом сообщают источники Телеграм-канала Astra, ссылаясь на данные экстренных служб, пишет УНН.
Детали
По имеющейся информации, в результате атаки были повреждены установка вторичной переработки нефти и резервуар для хранения топлива.
На территории завода возник пожар – загорелся резервуар объемом 10 тысяч тонн с дизельным топливом. Площадь возгорания достигла около 400 квадратных метров.
После инцидента предприятие остановило работу.
Другие последствия атаки
Помимо НПЗ, обломки беспилотников упали на территорию местной ТЭЦ-2, где был поврежден кабель.
Также один из дронов взорвался вблизи центра временного содержания несовершеннолетних. Здание получило повреждения, ранения получил охранник, двое подростков не пострадали.
Контекст
Местные жители в ночь атаки сообщали о серии взрывов в Саратове и Энгельсе. По официальным данным, пострадали по меньшей мере два человека.
Саратовский НПЗ является одним из старейших в России и перерабатывает миллионы тонн нефти ежегодно. По данным открытых источников, с начала полномасштабной войны этот объект атаковали по меньшей мере 13 раз.
