В российской уфе раздавались взрывы и выстрелы - под угрозой оказался местный НПЗ

В ночь и утром 22 марта в городе уфа (республика башкортостан, россия) были слышны взрывы. Под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод, сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа" и Telegram-каналы.

По данным "медиа" страны-агрессора, в промышленной зоне были слышны многочисленные автоматные очереди и взрывы.

В сети также появились фото и видео. Там виден столб дыма вблизи нефтеперерабатывающего завода.

Нефтеперерабатывающий завод в уфе расположен более чем в 1200 километрах от границ Украины. Его неоднократно атаковали и в 2025 году.

В ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в рф, который обеспечивает топливом оккупационную армию.