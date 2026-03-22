В российской уфе раздавались взрывы и выстрелы - под угрозой оказался местный НПЗ
Киев • УНН
В промышленной зоне уфы раздались взрывы и автоматные очереди возле НПЗ. Над предприятием зафиксировали столб дыма после вероятной атаки на объект.
В ночь и утром 22 марта в городе уфа (республика башкортостан, россия) были слышны взрывы. Под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод, сообщает УНН со ссылкой на российские "медиа" и Telegram-каналы.
По данным "медиа" страны-агрессора, в промышленной зоне были слышны многочисленные автоматные очереди и взрывы.
В сети также появились фото и видео. Там виден столб дыма вблизи нефтеперерабатывающего завода.
Нефтеперерабатывающий завод в уфе расположен более чем в 1200 километрах от границ Украины. Его неоднократно атаковали и в 2025 году.
В ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в рф, который обеспечивает топливом оккупационную армию.