Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Саратові - Генштаб

12:15 • 4864 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
08:53 • 12926 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 27945 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 47292 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 68229 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 41163 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
20 березня, 13:46 • 38741 перегляди
На Близький Схід відправили вже 228 українських фахівців - Зеленський
20 березня, 13:36 • 32645 перегляди
Україна на двосторонній зустріч зі США хоче дізнатись дати щодо майбутньої тристоронньої зустрічі - Зеленський
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 46076 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
20 березня, 12:29 • 20465 перегляди
СБС знищили FPV-дроном російський Ка-52 на Донеччині - "Мадяр" показав відеоVideo
ISW: росія готує масштабний механізований наступ на Донецьку область
Парламент Молдови засудив рф за екологічну катастрофу на річці Дністер
Окупанти випустили понад 8000 дронів та сотні авіабомб за добу - Генштаб
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 68241 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 46080 перегляди
Коли розквітнуть сакури в Ужгороді та що ще варто подивитися у місті
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитини
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобу
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії
Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Саратові - Генштаб

Київ • УНН

 • 1556 перегляди

Сили оборони уразили установку переробки нафти та резервуар на заводі в РФ. Підприємство забезпечує паливом окупаційні війська, збитки наразі уточнюють.

У ніч на 21 березня Сили оборони України завдали удару по об’єктах Саратовського нафтопереробного заводу в рф, який забезпечує паливом окупаційну армію. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що підприємство є одним із найстаріших нафтопереробних заводів росії та відіграє важливу роль у забезпеченні військових потреб.

За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджено установку вторинної переробки нафти, а також вертикальний резервуар типу РВС-10000.

Станом на 2023 рік обсяг переробки Саратовського НПЗ становив близько 4,8 млн тонн нафти. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України й надалі продовжуватимуть уражати стратегічно важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії росії проти України.

