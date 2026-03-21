Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у Саратові - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони уразили установку переробки нафти та резервуар на заводі в РФ. Підприємство забезпечує паливом окупаційні війська, збитки наразі уточнюють.
У ніч на 21 березня Сили оборони України завдали удару по об’єктах Саратовського нафтопереробного заводу в рф, який забезпечує паливом окупаційну армію. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що підприємство є одним із найстаріших нафтопереробних заводів росії та відіграє важливу роль у забезпеченні військових потреб.
За попередньою інформацією, внаслідок удару пошкоджено установку вторинної переробки нафти, а також вертикальний резервуар типу РВС-10000.
Станом на 2023 рік обсяг переробки Саратовського НПЗ становив близько 4,8 млн тонн нафти. Наразі масштаби завданих збитків уточнюються.
У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони України й надалі продовжуватимуть уражати стратегічно важливі об’єкти противника до повного припинення збройної агресії росії проти України.
Сили безпілотних систем за добу знищили понад 1200 цілей ворога21.03.26, 11:41 • 3076 переглядiв