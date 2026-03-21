Сили безпілотних систем за добу знищили понад 1200 цілей ворога
Київ • УНН
Українські дрони знищили 225 окупантів та 232 безпілотники за один день. За 20 днів березня підрозділи ліквідували або уразили понад 24 тисячі цілей.
Українські підрозділи безпілотних систем продовжують нарощувати ефективність на полі бою, щоденно завдаючи значних втрат противнику як у техніці, так і в живій силі. Про це пишуть Сили безпілотних систем, передає УНН.
Деталі
За їхніми даними, впродовж доби підрозділи уразили або знищили 1211 цілей противника.
Зокрема, йдеться про 408 військових, з яких 225 було ліквідовано. Також уражено 46 точок запуску дронів, 29 артилерійських систем, 26 одиниць автомобільної техніки, 20 мотоциклів та 1 танк. Окремо знищено 232 ворожі безпілотники різних типів - як "коптери", так і "крило".
Також у відомстві підбили підсумки за березень. З 1 по 20 число було уражено або знищено 24 242 цілі, серед яких 6 584 - особовий склад противника.
У Силах безпілотних систем наголошують, що застосування дронів залишається одним із ключових факторів стримування та виснаження ворога на фронті.
