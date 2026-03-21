Силы беспилотных систем за сутки уничтожили более 1200 целей врага
Киев • УНН
Украинские дроны уничтожили 225 оккупантов и 232 беспилотника за один день. За 20 дней марта подразделения ликвидировали или поразили более 24 тысяч целей.
Украинские подразделения беспилотных систем продолжают наращивать эффективность на поле боя, ежедневно нанося значительные потери противнику как в технике, так и в живой силе. Об этом пишут Силы беспилотных систем, передает УНН.
По их данным, в течение суток подразделения поразили или уничтожили 1211 целей противника.
В частности, речь идет о 408 военных, из которых 225 были ликвидированы. Также поражены 46 точек запуска дронов, 29 артиллерийских систем, 26 единиц автомобильной техники, 20 мотоциклов и 1 танк. Отдельно уничтожено 232 вражеских беспилотника различных типов - как "коптеры", так и "крыло".
Также в ведомстве подвели итоги за март. С 1 по 20 число было поражено или уничтожено 24 242 цели, среди которых 6 584 - личный состав противника.
В Силах беспилотных систем отмечают, что применение дронов остается одним из ключевых факторов сдерживания и истощения врага на фронте.
