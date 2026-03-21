Оккупанты выпустили более 8000 дронов и сотни авиабомб за сутки - Генштаб

00:55 • 16265 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 35512 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 53214 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 14:50 • 32922 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46 • 33479 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
20 марта, 13:36 • 29275 просмотра
Украина на двусторонней встрече с США хочет узнать даты будущей трехсторонней встречи - Зеленский
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 40430 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
20 марта, 12:29 • 19909 просмотра
СБС уничтожили FPV-дроном российский Ка-52 в Донецкой области - "Мадьяр" показал видеоVideo
Эксклюзив
20 марта, 11:43 • 16869 просмотра
Компании не спешат присоединяться к Defence City из-за несовершенства законодательства - юрист
20 марта, 10:47 • 19451 просмотра
На 98-м году умер патриарх Филарет
Популярные новости
Лидер Ирана сделал новое обращение, чем лишь усилил подозрения о своем состоянии - CNN20 марта, 21:34 • 15240 просмотра
Не думал, что придется так часто привлекать армию США - Трамп20 марта, 21:59 • 9306 просмотра
«Пташка» из Азовстали преобразилась и показала себя в пышном платье после похуденияVideo20 марта, 22:32 • 16596 просмотра
Крым в огне: под атакой Таврическая ТЭС - СМИVideo01:32 • 15399 просмотра
Посмертный донор: в Охматдете провели коридор почета для 13-летнего Ивана02:09 • 13077 просмотра
публикации
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 53205 просмотра
"Топливный кэшбэк" стартовал и цены на АЗС снова подскочили: что происходит с топливом 20 марта и чего ожидать дальше
Эксклюзив
20 марта, 13:16 • 40426 просмотра
Когда зацветут сакуры в Ужгороде и что еще стоит посмотреть в городеPhoto20 марта, 12:40 • 39893 просмотра
Клиника Odrex атакует свободу слова и пытается через суд "закрыть рот" журналистам20 марта, 09:24 • 48726 просмотра
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 60758 просмотра
Оккупанты выпустили более 8000 дронов и сотни авиабомб за сутки - Генштаб

Киев • УНН

 • 324 просмотра

Генштаб зафиксировал 61 столкновение и массированные удары по всей линии фронта. ВСУ ликвидировали 1240 захватчиков и уничтожили почти 1800 вражеских беспилотников.

Оккупанты выпустили более 8000 дронов и сотни авиабомб за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение. 20 марта противник нанес 82 авиационных удара, сбросил 263 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг применил 8107 дронов-камикадзе и совершил 3777 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 83 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Эсмань Сумской области; Покровское Днепропетровской области; Криничное, Горькое, Копани, Трудовое, Новоукраинка, Зарница, Воздвиженская, Заливное, Чаривное, Гуляйпольское, Долинка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения живой силы и 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки Силы обороны отбили 7 вражеских штурмов, противник нанес 7 авиаударов с применением 17 авиабомб, совершил 108 обстрелов, из которых 16 - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 7 раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Охримовка, Прилипка, Зеленое и Старица.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.

На Лиманском направлении противник атаковал один раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Рай-Александровки, Ямполя и Платоновки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Мирноград, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филиал и Беляковка.

На Александровском направлении противник атаковал трижды, в районах Тернового, Красногорского и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Староукраинки, Варваровки и Луговского.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение с врагом в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также враг потерял один танк, 8 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, один вертолет, 1781 беспилотный летательный аппарат, 144 единицы автомобильной техники.

Напомним

В ночь на субботу 21 марта в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов.

Евгений Устименко

