Оккупанты выпустили более 8000 дронов и сотни авиабомб за сутки - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 61 боевое столкновение. 20 марта противник нанес 82 авиационных удара, сбросил 263 управляемые авиабомбы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Детали

Также враг применил 8107 дронов-камикадзе и совершил 3777 обстрелов населенных пунктов и позиций украинских войск, в том числе 83 - из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Эсмань Сумской области; Покровское Днепропетровской области; Криничное, Горькое, Копани, Трудовое, Новоукраинка, Зарница, Воздвиженская, Заливное, Чаривное, Гуляйпольское, Долинка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 7 районов сосредоточения живой силы и 2 пункта управления беспилотными летательными аппаратами оккупантов.

На Северо-Слобожанском и курском направлениях за прошедшие сутки Силы обороны отбили 7 вражеских штурмов, противник нанес 7 авиаударов с применением 17 авиабомб, совершил 108 обстрелов, из которых 16 - с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 7 раз штурмовал позиции украинских подразделений вблизи населенных пунктов Волчанские Хутора, Волчанск, Охримовка, Прилипка, Зеленое и Старица.

На Купянском направлении враг дважды атаковал в направлении населенных пунктов Новоплатоновка и Куриловка.

На Лиманском направлении противник атаковал один раз. Пытался вклиниться в украинскую оборону вблизи Дробышево.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток украинские защитники остановили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в районе Рай-Александровки, Ямполя и Платоновки.

На Краматорском направлении оккупанты наступательных действий не проводили.

На Константиновском направлении враг совершил 22 атаки вблизи Константиновки, Плещеевки, Ильиновки, Русиного Яра и Софиевки.

На Покровском направлении украинские защитники остановили 32 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Белицкое, Мирноград, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Новопавловка, Филиал и Беляковка.

На Александровском направлении противник атаковал трижды, в районах Тернового, Красногорского и Калиновского.

На Гуляйпольском направлении произошла 21 атака оккупантов в районах Доброполья, Железнодорожного, Зеленого, Староукраинки, Варваровки и Луговского.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение с врагом в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну вражескую атаку в сторону Антоновского моста.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

За прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1240 человек. Также враг потерял один танк, 8 боевых бронированных машин, 39 артиллерийских систем, один вертолет, 1781 беспилотный летательный аппарат, 144 единицы автомобильной техники.

Напомним

В ночь на субботу 21 марта в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов.