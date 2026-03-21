Окупанти випустили понад 8000 дронів та сотні авіабомб за добу - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб зафіксував 61 зіткнення та масовані удари по всій лінії фронту. ЗСУ ліквідували 1240 загарбників і знищили майже 1800 ворожих безпілотників.
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 61 бойове зіткнення. 20 березня противник завдав 82 авіаційних ударів, скинув 263 керовані авіабомби. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Також ворог застосував 8107 дронів-камікадзе та здійснив 3777 обстрілів населених пунктів та позицій українських військ, зокрема 83 - із реактивних систем залпового вогню.
Противник завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Есмань Сумської області; Покровське Дніпропетровської області; Криничне, Гірке, Копані, Трудове, Новоукраїнка, Зірниця, Воздвижівська, Заливне, Чарівне, Гуляйпільське, Долинка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.
Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 7 районів зосередження живої сили та 2 пункти управління безпілотними літальними апаратами окупантів.
На Північно-Слобожанському і курському напрямках минулої доби Сили оборони відбили 7 ворожих штурмів, противник завдав 7 авіаударів із застосуванням 17 авіабомб, здійснив 108 обстрілів, з яких 16 - із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник 7 разів штурмував позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Охрімівка, Приліпка, Зелене та Стариця.
На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у напрямку населених пунктів Новоплатонівка та Курилівка.
На Лиманському напрямку противник атакував один раз. Намагався вклинитися в українську оборону поблизу Дробишевого.
На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби українські захисники зупинили сім спроб окупантів просунутися вперед у районі Рай-Олександрівки, Ямполя та Платонівки.
На Краматорському напрямку окупанти наступальних дій не проводили.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 22 атаки поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іллінівки, Русиного Яру та Софіївки.
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Білицьке, Мирноград, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопавлівка, Філія та Біляківка.
На Олександрівському напрямку противник атакував тричі, в районах Тернового, Красногірського та Калинівського.
На Гуляйпільському напрямку відбулася 21 атака окупантів у районах Добропілля, Залізничного, Зеленого, Староукраїнки, Варварівки та Лугівського.
На Оріхівському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з ворогом у районі Степногірська.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну ворожу атаку в бік Антонівського мосту.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Минулої доби втрати російських загарбників склали 1240 осіб. Також ворог втратив один танк, 8 бойових броньованих машин, 39 артилерійських систем, один гвинтокрил, 1781 безпілотний літальний апарат, 144 одиниці автомобільної техніки.
В ніч на суботу 21 березня в окупованому Криму пролунала серія вибухів.