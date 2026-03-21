Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове - Генштаб
Киев • УНН
Силы обороны поразили установку переработки нефти и резервуар на заводе в рф. Предприятие обеспечивает топливом оккупационные войска, ущерб сейчас уточняется.
В ночь на 21 марта Силы обороны Украины нанесли удар по объектам Саратовского нефтеперерабатывающего завода в рф, который обеспечивает топливом оккупационную армию. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Отмечается, что предприятие является одним из старейших нефтеперерабатывающих заводов россии и играет важную роль в обеспечении военных нужд.
По предварительной информации, в результате удара повреждена установка вторичной переработки нефти, а также вертикальный резервуар типа РВС-10000.
По состоянию на 2023 год объем переработки Саратовского НПЗ составлял около 4,8 млн тонн нефти. В настоящее время масштабы нанесенного ущерба уточняются.
В Генеральном штабе подчеркнули, что Силы обороны Украины и в дальнейшем будут продолжать поражать стратегически важные объекты противника до полного прекращения вооруженной агрессии россии против Украины.
