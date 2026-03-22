У російській уфі лунали вибуи і постріли - під загрозою опинився місцевий НПЗ
Київ • УНН
У промисловій зоні уфи пролунали вибухи та автоматні черги біля НПЗ. Над підприємством зафіксували стовп диму після ймовірної атаки на об'єкт.
У ніч та вранці 22 березня в місті уфа (республіка башкортостан, росія) було чути вибухи. Під ударом опинився місцевий нафтопереробний завод, повідомляє УНН з посиланням на російські "медіа" і Telegram-канали.
Деталі
За даними "медіа" країни-агресора, у промисловій зоні було чути чисельні автоматні черги та вибухи.
В мережі також з’явились фото і відео. Там видно стовп диму поблизу нафтопереробного заводу.
Додатково
Нафтопереробний завод в уфі розташований за понад 1 200 кілометрів від кордонів України. Його неодноразово атакували й у 2025 році.
Нагадаємо
У ніч на 21 березня Сили оборони України завдали удару по об’єктах Саратовського нафтопереробного заводу в рф, який забезпечує паливом окупаційну армію.