Каллас отвергла кандидатуру Шредера в качестве переговорщика ЕС с путиным

$43.850.0551.600.06
ukenru
10:05 • 1886 просмотра
Новый Трудовой кодекс должен стать основой для возвращения ветеранов на их рабочие места после войныPhoto
09:52 • 4980 просмотра
Умеров обсудил в США возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров для завершения войны - Зеленский
06:52 • 10778 просмотра
4 украинца остаются на пораженном хантавирусом лайнере, еще один на спецрейсе в Нидерланды, все без признаков болезни - МИД
Эксклюзив
10 мая, 11:58 • 47934 просмотра
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
10 мая, 09:47 • 82969 просмотра
Сколько стоит трудовой стаж в 2026 году и кто может его купить
Эксклюзив
10 мая, 08:30 • 53581 просмотра
Украину ждут три дождливых дня и незначительное похолодание - синоптики
9 мая, 20:55 • 58432 просмотра
Во Львове мужчина с ножом, увидев сотрудников ТЦК, взял в заложники 13-летнюю девочку
9 мая, 08:40 • 127241 просмотра
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минутPhotoVideo
Эксклюзив
9 мая, 05:03 • 78344 просмотра
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
Эксклюзив
8 мая, 19:30 • 67304 просмотра
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
2м/с
54%
747мм
Популярные новости
Нетаньяху заявил о намерении постепенно отказаться от военной помощи США11 мая, 02:58 • 10384 просмотра
Что празднуют 11 мая в Украине и мире11 мая, 04:00 • 10996 просмотра
В россии и на оккупированных территориях с начала года упали как минимум 24 российские авиабомбы – Astra11 мая, 04:37 • 5454 просмотра
Китай подтвердил даты саммита Си и Трампа и признал, что встречу переносили из-за войны с Ираном11 мая, 04:48 • 3566 просмотра
Ректор запорожского вуза предстанет перед судом за уклонистскую схему с "аспирантами" на 50 миллионов - ГенпрокурорPhoto06:19 • 11478 просмотра
публикации
Украинская авиация под давлением: новая трактовка лизинга от БЭБ противоречит мировой практике09:59 • 2582 просмотра
Астропрогноз с 11 мая по 17 мая 2026 года – точка перехода и период важных изменений
Эксклюзив
10 мая, 11:58 • 47934 просмотра
Сколько стоит трудовой стаж в 2026 году и кто может его купить10 мая, 09:47 • 82969 просмотра
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минутPhotoVideo9 мая, 08:40 • 127241 просмотра
Уход за садом: что нужно знать каждому владельцу садового участкаPhoto9 мая, 08:15 • 48537 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Си Цзиньпин
Биньямин Нетаньяху
Барак Обама
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Израиль
Германия
Реклама
УНН Lite
Дуа Липа подала иск против Samsung на $15 млн08:42 • 3546 просмотра
Белый дом назвал актера Марка Хэмилла "больным человеком" из-за фото Трампа в могилеPhoto10 мая, 03:30 • 22477 просмотра
Сын Тома Хэнкса признался, что живет в трейлерном паркеVideo9 мая, 20:12 • 20010 просмотра
От украшений до личных писем - скрытый мир Мэрилин Монро выставят на аукционVideo9 мая, 19:01 • 19145 просмотра
ЧМ-2026 по футболу проведет три церемонии открытия с участием звезд9 мая, 18:29 • 18234 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Техника
Truth Social
Фильм

Каллас отвергла кандидатуру Шредера в качестве переговорщика ЕС с путиным

Киев • УНН

 • 1292 просмотра

Каллас отвергла кандидатуру Шредера в качестве переговорщика от ЕС из-за связей с РФ. Она назвала предложение путина о прекращении огня циничным.

Каллас отвергла кандидатуру Шредера в качестве переговорщика ЕС с путиным

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала "очень циничное" желание главы кремля владимира путина относительно прекращения огня только для защиты его парада и отвергла предложение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника от ЕС по мирному урегулированию между россией и Украиной, пишет УНН.

Во-первых, если мы предоставим россии право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро. А во-вторых, я думаю, что Герхард Шредер был высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Поэтому понятно, почему путин хочет, чтобы он был этим человеком, чтобы фактически он сидел по обе стороны стола переговоров

- сказала Каллас по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, отвечая на вопрос о предложении путина назначить Герхарда Шредера переговорщиком от ЕС.

Детали

На уточнение, должен ли ЕС готовиться к переговорам с россией относительно будущего архитектуры европейской безопасности, и считает ли она, что ЕС нужен специальный представитель для этого, Каллас указала: "Во-первых, прежде чем мы будем обсуждать с россией, мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними поговорить, и именно поэтому у нас запланирована встреча Gymnich с министрами иностранных дел, где мы обсудим предложения, вынесенные на рассмотрение для решения имеющихся у нас вопросов. Потому что, опять же, вопрос европейской безопасности заключается в том, что россия постоянно атакует своих соседей, и как мы можем на самом деле это предотвратить. Для этого нам нужны уступки, также с российской стороны".

ЕС будет разговаривать с россией в "правильный момент" - Кошта09.05.26, 23:04 • 3404 просмотра

"Я была на прошлой неделе в Молдове. Например, там есть российские войска, и вывод их войск также может быть одним из условий стабильности и безопасности в регионе. Но, конечно, есть много вопросов, связанных с тем, каковы наши требования к россии, чтобы иметь стабильную и мирную Европу", - указала глава дипломатии ЕС.

Каллас сообщила, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам будут говорить об Украине. "Конечно, мы видели, что это прекращение огня, которого хотел путин, было очень циничным — только для защиты его парада, в то время как они на самом деле атаковали гражданских лиц в Украине. Украина соблюдала прекращение огня, как и раньше, предлагала прекращение огня безусловно, чего россия на самом деле не выдержала", - указала Каллас.

"Сегодня мы также ожидаем продвижения санкций, направленных против тех людей, которые помогают работать с украинскими детьми, депортированными ими из Украины. А также у нас мероприятие высокого уровня по украинским детям: как их действительно вернуть, что еще может сделать международное сообщество, потому что это ужасно, что делают с этими детьми", - отметила глава дипломатии ЕС.

"Мы предлагаем санкции, направленные против тех людей, которые имеют дело с этими детьми, чтобы действительно донести месседж, что вы также несете ответственность. У нас также есть различные варианты и предложения относительно того, как вести переговоры с россиянами, чтобы вернуть детей. И здесь нам нужно использовать всю международную поддержку, а также тех стран, которые теснее сотрудничают с россией. Поэтому мы обсудим эти проекты сегодня также, но это, безусловно, очень сложно", - добавила она.

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Дипломатка
Владимир Путин
Кайя Каллас
Совет Европейского Союза
Европейский Союз
Брюссель
Германия
Украина
Молдова