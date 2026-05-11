Каллас отвергла кандидатуру Шредера в качестве переговорщика ЕС с путиным

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас раскритиковала "очень циничное" желание главы кремля владимира путина относительно прекращения огня только для защиты его парада и отвергла предложение бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника от ЕС по мирному урегулированию между россией и Украиной, пишет УНН.

Во-первых, если мы предоставим россии право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро. А во-вторых, я думаю, что Герхард Шредер был высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Поэтому понятно, почему путин хочет, чтобы он был этим человеком, чтобы фактически он сидел по обе стороны стола переговоров - сказала Каллас по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе, отвечая на вопрос о предложении путина назначить Герхарда Шредера переговорщиком от ЕС.

На уточнение, должен ли ЕС готовиться к переговорам с россией относительно будущего архитектуры европейской безопасности, и считает ли она, что ЕС нужен специальный представитель для этого, Каллас указала: "Во-первых, прежде чем мы будем обсуждать с россией, мы должны обсудить между собой, о чем мы хотим с ними поговорить, и именно поэтому у нас запланирована встреча Gymnich с министрами иностранных дел, где мы обсудим предложения, вынесенные на рассмотрение для решения имеющихся у нас вопросов. Потому что, опять же, вопрос европейской безопасности заключается в том, что россия постоянно атакует своих соседей, и как мы можем на самом деле это предотвратить. Для этого нам нужны уступки, также с российской стороны".

"Я была на прошлой неделе в Молдове. Например, там есть российские войска, и вывод их войск также может быть одним из условий стабильности и безопасности в регионе. Но, конечно, есть много вопросов, связанных с тем, каковы наши требования к россии, чтобы иметь стабильную и мирную Европу", - указала глава дипломатии ЕС.

Каллас сообщила, что на заседании Совета ЕС по иностранным делам будут говорить об Украине. "Конечно, мы видели, что это прекращение огня, которого хотел путин, было очень циничным — только для защиты его парада, в то время как они на самом деле атаковали гражданских лиц в Украине. Украина соблюдала прекращение огня, как и раньше, предлагала прекращение огня безусловно, чего россия на самом деле не выдержала", - указала Каллас.

"Сегодня мы также ожидаем продвижения санкций, направленных против тех людей, которые помогают работать с украинскими детьми, депортированными ими из Украины. А также у нас мероприятие высокого уровня по украинским детям: как их действительно вернуть, что еще может сделать международное сообщество, потому что это ужасно, что делают с этими детьми", - отметила глава дипломатии ЕС.

"Мы предлагаем санкции, направленные против тех людей, которые имеют дело с этими детьми, чтобы действительно донести месседж, что вы также несете ответственность. У нас также есть различные варианты и предложения относительно того, как вести переговоры с россиянами, чтобы вернуть детей. И здесь нам нужно использовать всю международную поддержку, а также тех стран, которые теснее сотрудничают с россией. Поэтому мы обсудим эти проекты сегодня также, но это, безусловно, очень сложно", - добавила она.