ЕС будет разговаривать с россией в "правильный момент" - Кошта

ЕС будет вести переговоры с главой кремля владимиром путиным только в "правильный момент", заявил в субботу журналистам председатель Европейского совета Антониу Кошта, пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

Это заявление, пишет издание, похоже, уточняет его комментарии на прошлой неделе, когда он сказал о "потенциале" мирных переговоров между ЕС и россией и о том, что Украина выразила ЕС поддержку участия в них. Financial Times истолковала его заявления как намек на то, что ЕС готовится к таким потенциальным переговорам.

"Нам нужно в правильный момент провести переговоры с россией, чтобы решить наши общие проблемы в области безопасности", - заявил глава Евросовета в субботу, повторив то, что он говорил еще в марте.

"Мы не хотим мешать инициативе, которую возглавляет президент Трамп", - заявил Кошта на праздновании Дня Европы в Брюсселе, описав ЕС как сторону, которая ожидает, но "готова сделать все необходимое" для безопасности Европы.

Официальное лицо ЕС заявило, что комментарии Кошты, сделанные в прошлый четверг, полностью соответствуют его предыдущей позиции. "Наступит момент, когда ЕС нужно будет поговорить с россией, потому что это вопрос существования Европы. Сейчас не время", - сказало официальное лицо.

"Специальный представитель" для переговоров с путиным?

Лидеры ЕС давно обсуждают целесообразность назначения одного европейца в качестве "специального представителя" для переговоров с путиным, хотя в последнее время энтузиазм по этому поводу поутих.

"Мы видим преимущества в том, чтобы одна фигура выступала от имени всех 27 стран", - сказала Арианна Подеста, заместитель главного пресс-секретаря Европейской комиссии, предположив, что, возможно, эту роль должна взять на себя Урсула фон дер Ляйен. Подеста заявила, что российская сторона не заинтересована в достижении мирного соглашения.

Дипломатическая служба ЕС подтвердила свою полную поддержку переговоров с москвой под руководством США, несмотря на то, что ЕС не принимает в них участия.

"россия вообще не желает серьезно быть вовлеченной в любые серьезные усилия, начиная с прекращения огня или даже установления справедливого и честного мира. Поэтому, по нашему мнению, сейчас внимание сосредоточено на мирном процессе под руководством США и на том, чтобы он стал как можно более прочным…", – сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

В субботу путин, как его цитируют росСМИ, заявил, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является лучшим переговорщиком со стороны Европы для диалога. "Для меня лично лучше бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шредер", - заявил путин.

В пятницу Трамп заявил о трехдневном прекращении огня в войне между россией и Украиной.