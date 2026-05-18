Сибига и новая глава МИД Венгрии договорились о переговорах по венгерскому меньшинству
Киев • УНН
Андрей Сибига и Анита Орбан обсудили права меньшинств и вступление Украины в ЕС. Экспертные консультации по этим вопросам начнутся уже на этой неделе.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что провел телефонные переговоры с новым вице-премьер-министром, министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан, стороны договорились провести на этой неделе консультации по венгерскому меньшинству на Закарпатье, говорили и о пути Украины в ЕС, который при предыдущем венгерском правительстве блокировался, пишет УНН.
Детали
"В течение выходных я провел конструктивный и содержательный телефонный разговор с вице-премьер-министром, министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан", - написал Сибига в X.
Он сообщил, что "поблагодарил коллегу за принципиальную и оперативную реакцию венгерского правительства на последние российские удары по Украине".
"Я подтвердил, что Украина готова без промедления открыть новую, взаимовыгодную страницу украинско-венгерских отношений. Мы готовы работать с новым правительством Венгрии над всеми вопросами нашей двусторонней повестки дня, в том числе и по национальным меньшинствам, с целью восстановления доверия и добрососедских отношений между нашими государствами", - указал глава МИД.
Мы договорились уже на этой неделе провести очередной раунд украинско-венгерских экспертных консультаций для поиска практических и действенных решений по венгерскому меньшинству в Закарпатской области, которые будут полезны для обоих государств и наших двусторонних отношений. Наша цель - обеспечить соответствие европейским стандартам и практикам
Стороны также обсудили "более широкую региональную, европейскую и международную повестку дня".
"Отдельно я поднял вопрос продвижения Украины на пути к членству в ЕС и подтвердил нашу готовность к скорейшему открытию переговорных кластеров", - указал глава МИД.
