Украина планирует открыть первый переговорный кластер о вступлении в ЕС 26 мая - МИД
Киев • УНН
Андрей Сибига заявил о плане открыть первый кластер переговоров 26 мая. Украина стремится подписать соглашение о вступлении в Евросоюз уже в 2027 году.
Украина стремится открыть первый переговорный кластер о вступлении в Европейский Союз уже 26 мая, а пять других — до конца Кипрского председательства в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время заседания Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе при участии министров государств-членов Евросоюза, передает УНН.
Сибига подчеркнул, что членство Украины усилит Европейский Союз не только в сфере обороны и устойчивости, но и в экономике, энергетической безопасности, возобновляемой энергетике, цифровизации, логистике и многих других отраслях.
Он напомнил о «стремлении Украины открыть первый переговорный кластер уже 26 мая, а пять других — до конца Кипрского председательства в ЕС, а также о желании Украины подписать соглашение о вступлении в ЕС в 2027 году».
Министр подчеркнул, что Украина уже выполнила значительную часть необходимых шагов и продолжит реализацию реформ в сферах судопроизводства и борьбы с коррупцией, а также внедрение норм ЕС в трудовом законодательстве, образовании, науке, энергетике, сельском хозяйстве и многих других отраслях.
«Политическая воля есть, а наш парламент готов быстро принимать решения. Но мы также нуждаемся во взаимности и шагах со стороны ЕС. Очень важно дать сигнал украинскому народу, что процесс вступления движется вперед», — подчеркнул Сибига.
Напомним
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас призывает открыть все переговорные кластеры с Украиной, необходимые для вступления в ЕС, «до лета».