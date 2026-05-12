Испания поддерживает вступление Украины в ЕС и призывает быстрее открывать переговорные кластеры
Киев • УНН
Франсина Арменголь заявила о полной поддержке вступления Украины в Евросоюз. Она призвала немедленно начать работу над переговорными кластерами.
Испания полностью поддерживает кандидатуру Украины на вступление в Европейский Союз и призывает как можно скорее открывать переговорные кластеры. Об этом во время выступления в Верховной Раде заявила председатель Конгресса депутатов Королевства Испании Франсина Арменголь, передает УНН.
Я, как и должно быть, полностью поддерживаю кандидатуру Украины на вступление в ЕС. Перспектива вступления остается самым ощутимым знаком непоколебимой поддержки Союзом свободы, независимости и суверенитета Украины
По ее словам, Украина должна продолжать работать над выполнением условий для членства.
Сегодня в стенах парламента я призываю Украину настойчиво работать, чтобы эта перспектива стала необратимой. Учитывая то, что страна готова и соответствует условиям, нужно как можно скорее открывать переговорные кластеры
Она также подчеркнула, что международная ситуация не должна отвлекать внимание мира от войны в Украине.
Международная обстановка не может отвлекать нас от того, что происходит в Украине. Мы должны продолжать возвышать свои голоса на международных аренах, чтобы мобилизовать третьи страны и поощрять их поддерживать переговоры о прекращении огня и справедливом и прочном мире в соответствии с международным правом
По словам испанской чиновницы, Украина должна участвовать во всех решениях относительно собственного будущего.
"Европа и Украина хотят мира", – добавила она.
