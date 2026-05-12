Европе следует поговорить с путиным - президент Финляндии

Киев • УНН

 • 1168 просмотра

Александер Стубб заявил о необходимости прямого взаимодействия Европы с рф. Процесс должны координировать страны E5 и приграничные государства.

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что Европе пора начать разговаривать с москвой, о чем сказал в интервью Corriere della Sera, пишет УНН.

Детали

"Есть три возможных сценария: война продолжается; достигнуто перемирие, а затем мирное соглашение; одна из двух сторон терпит крах, вероятно, россия. Я считаю, что мира нет на столе переговоров, по крайней мере в этом году", - сказал Стубб.

"Если американская политика в отношении россии и Украины не отвечает интересам Европы, как я считаю, тогда мы должны взаимодействовать напрямую. Да, пора начать разговаривать с россией. Я не знаю, когда это произойдет. Мы обсудили с европейскими лидерами, кто установит контакт, но пока не знаем", - сказал Стубб, отвечая на вопрос, не стоит ли начать совместную дипломатическую инициативу, открыв канал диалога с москвой.

По его словам, "самое главное, что все должно быть скоординировано между нами, особенно между странами E5 (Германия, Франция, Италия, Великобритания и Польша) и странами Северной и Балтийской Европы, которые находятся на границе".

"Будет ли это специальный посланник или группа лидеров, увидим", - указал Стубб.

ЕС будет разговаривать с россией в "правильный момент" - Кошта09.05.26, 23:04 • 3636 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира