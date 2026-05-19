Зеленский утвердил планы дальнобойных ударов на июнь
Совместные ремонтные предприятия и инженерные решения. Как связаны гражданская и военная авиации
ЕС разочарован ослаблением США нефтяных санкций против России
"путин может рискнуть всем" - политолог о возможной всеобщей мобилизации в рф
Битва за роддом: кому понадобился столичный Перинатальный центр?
Что оценивает судебно-медицинский эксперт в делах о медицинской халатности — блиц-интервью с профессором Андреем Биляковым
Тело младенца нашли в шкафу в Измаиле - прокуратура сообщила о уголовном производстве
Правоохранители взялись за "звездного" пластического хирурга Сергея Дербака за уклонение от уплаты налогов
Зеленский раскрыл планы относительно Венгрии и переговоров о мире
Не только IT. Кто в Украине зарабатывает больше всего
Зеленский обсудил с Маркаровой главные драйверы роста украинской экономики

Киев • УНН

 • 1384 просмотра

Президент обсудил с Оксаной Маркаровой подготовку к июньской конференции в Гданьске. Приоритетом стали оборонные технологии и привлечение инвестиций.

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником по вопросам восстановления Украины и привлечения инвестиций Оксаной Маркаровой. В ходе встречи была скоординирована работа по важным секторам экономики, которые могут стать настоящими драйверами экономического роста для Украины. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Обсудили с Оксаной Маркаровой несколько направлений приоритетного внимания Украины в отношениях с партнерами - именно в экономических и инвестиционных отношениях. Готовимся к проведению в июне Конференции по вопросам восстановления Украины. Это мероприятие состоится в Гданьске. И сегодня, на очередном заседании нашей Международной консультативной группы по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины, обсудили ключевые ожидания от конференции

- написал Зеленский.

Он добавил, что Украине важна политическая поддержка наших друзей, и это будет сильнее, если будет продолжено конкретными значимыми флагманскими проектами от правительства Украины.

Роль бизнеса и украинской предпринимательской энергии в этом должна быть определяющей - объединяя украинские интересы с глобальным корпоративным опытом. Сегодня же мы скоординировали с Оксаной работу по важным секторам нашей экономики, которые могут стать настоящими драйверами экономического роста для Украины. Ключевое - это сектор оборонных технологий и инноваций, открытие полноценного экспорта для наших мощностей и опыта в сфере безопасности, проверенного войной. Шаг за шагом строим соответствующую инфраструктуру: от политических договоренностей на высшем уровне до конкретного сотрудничества на уровне бизнеса. Готовим и экономические проекты, которые могут быть реализованы в украинских регионах и придать дополнительную устойчивость нашим общинам

- подчеркнул Президент.

Экономика Украины вернулась к росту в апреле после тяжелой зимы и спада в первом квартале года, ВВП вырос за месяц на 0,9%. В то время как даже рост мировых цен на нефть не способен решить проблемы, которые переживает сейчас россия из-за начатой войны против Украины.

