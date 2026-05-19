Зеленский обсудил с Маркаровой главные драйверы роста украинской экономики

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с советником по вопросам восстановления Украины и привлечения инвестиций Оксаной Маркаровой. В ходе встречи была скоординирована работа по важным секторам экономики, которые могут стать настоящими драйверами экономического роста для Украины. Об этом Зеленский сообщил в Telegram, передает УНН.

Обсудили с Оксаной Маркаровой несколько направлений приоритетного внимания Украины в отношениях с партнерами - именно в экономических и инвестиционных отношениях. Готовимся к проведению в июне Конференции по вопросам восстановления Украины. Это мероприятие состоится в Гданьске. И сегодня, на очередном заседании нашей Международной консультативной группы по вопросам привлечения инвестиций и экономического развития Украины, обсудили ключевые ожидания от конференции - написал Зеленский.

Он добавил, что Украине важна политическая поддержка наших друзей, и это будет сильнее, если будет продолжено конкретными значимыми флагманскими проектами от правительства Украины.

Роль бизнеса и украинской предпринимательской энергии в этом должна быть определяющей - объединяя украинские интересы с глобальным корпоративным опытом. Сегодня же мы скоординировали с Оксаной работу по важным секторам нашей экономики, которые могут стать настоящими драйверами экономического роста для Украины. Ключевое - это сектор оборонных технологий и инноваций, открытие полноценного экспорта для наших мощностей и опыта в сфере безопасности, проверенного войной. Шаг за шагом строим соответствующую инфраструктуру: от политических договоренностей на высшем уровне до конкретного сотрудничества на уровне бизнеса. Готовим и экономические проекты, которые могут быть реализованы в украинских регионах и придать дополнительную устойчивость нашим общинам - подчеркнул Президент.

Экономика Украины вернулась к росту в апреле после тяжелой зимы и спада в первом квартале года, ВВП вырос за месяц на 0,9%. В то время как даже рост мировых цен на нефть не способен решить проблемы, которые переживает сейчас россия из-за начатой войны против Украины.