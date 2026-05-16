Не время для разговоров или переговоров: глава МИД Эстонии подчеркивает, что на рф нужно давить санкциями

Европа не должна клевать на приманку Кремля, вступая в прямые переговоры с россией в то время, когда Украина получила преимущество в борьбе. Об этом заявил главный дипломат Эстонии Маргус Цахкна, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Министр иностранных дел Маргус Цахкна заявил, что москва активизировала связи с европейскими странами, поскольку ее экономика терпит неудачу, а военные пытаются достичь прогресса на пятом году полномасштабного вторжения. По словам министра, реакцией должно быть усиление санкций, а не помощь москве в поиске отступления.

"Сейчас не время для разговоров или переговоров", – сказал Цахкна в интервью в кулуарах конференции Леннарта Мери в Таллине в субботу. "Это момент, чтобы оказать давление на россию".

Его предупреждение прозвучало на фоне того, что усилия США по поиску урегулирования в Украине в значительной степени зашли в тупик, а внимание Вашингтона было поглощено войной в Иране. Европа в основном осталась в стороне от дипломатии, даже несмотря на то, что она все больше берет на себя основную часть расходов на поддержку Киева. Хотя ситуация потенциально может создать возможности для континента взять на себя инициативу, Цахкна назвал такое мышление "очень опасным".

"Мы не очень позитивно относимся к этой идее", что "все спешат в москву и давайте начнем разговаривать, потому что Россия слабее", – сказал он. "Сейчас не время".

Более 70% европейцев считают вторжение рф угрозой и поддерживают санкции против москвы - опрос

Добавим

Издание подчеркивает, что усилия по возобновлению взаимодействия с Москвой то усиливались, то ослабевали после полномасштабного вторжения кремля в Украину. В феврале главный дипломат президента Франции Эммануэля Макрона посетил москву, чтобы провести серию редких личных встреч с российскими чиновниками.

В начале этого месяца президент Европейского Совета Антонио Коста заявил, что существует "потенциал" для переговоров с россией, а затем уточнил, что любые обсуждения состоятся только "в нужный момент" и что ЕС не хочет "мешать инициативе", которую возглавляет президент США Дональд Трамп.

Президент Финляндии Александер Стубб на этой неделе заявил итальянской Corriere della Sera, что пришло время начать разговаривать с россией, добавив, что он не знает, когда это произойдет.

Цахкна заявил, что президент россии владимир путин исчерпывает свои возможности, и что многочисленные раунды западных экономических санкций работают. Российское вторжение не достигло значительного прогресса, в то же время нанося огромные потери силам москвы, а Украина наносит значительные удары по российским нефтедобывающим и судоходным объектам, включая удары, достигающие глубоко внутрь территории страны.

Эстонский министр также указал на растущее разочарование внутри России из-за перебоев с мобильным интернетом и экономических трудностей, а также сокращенный военный парад москвы ко Дню Победы 9 мая как потенциальные признаки уязвимости.

СМИ добавляет, что путин недавно потерял важного союзника в Европейском Союзе после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который несколько раз ездил в москву в последние годы, был отстранен от власти. Это позволило ЕС принять еще один пакет санкций против россии и одобрить кредит Украине в размере 90 миллиардов евро (105 миллиардов долларов), который Будапешт ранее пытался заблокировать.

"Тон изменился", – сказал Цахкна. "Все понимают, что сейчас самое время давить на россию. В более широком смысле мы видим, что россия сейчас находится в нестабильном положении".