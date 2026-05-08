Более 70% европейцев считают вторжение рф угрозой и поддерживают санкции против москвы - опрос

Большинство граждан Европейского Союза продолжают поддерживать Украину в войне против россии и считают российское вторжение прямой угрозой безопасности ЕС. Также значительная часть европейцев поддерживает санкции против москвы, финансовую помощь Киеву и поставки оружия Украине. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса Eurobarometer, опубликованного Еврокомиссией, передает УНН.

Согласно исследованию, 76% респондентов считают, что вторжение россии в Украину является угрозой безопасности Европейского Союза. Поддержка реакции ЕС на российскую агрессию остается стабильно высокой - 55%, что на 2 процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе.

Подавляющее большинство граждан ЕС поддерживает ключевые решения по помощи Украине:

80% одобряют прием украинцев, бегущих от войны;

75% поддерживают финансовую и гуманитарную помощь Украине;

70% выступают за сохранение санкций против россии.

Кроме того, 76% опрошенных согласны с тем, что Европейский Союз должен продолжать поддерживать Украину до достижения справедливого и прочного мира.

Также 57% европейцев поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, а 56% одобряют финансирование Евросоюзом закупки и поставки военной техники для Украины.

В Еврокомиссии отметили, что на фоне глобальной нестабильности европейцы все больше воспринимают ЕС как источник безопасности и стабильности. В частности, 73% граждан назвали Евросоюз стабилизирующей силой в мире.

В то же время поддержка общей оборонной политики и политики безопасности ЕС достигла одного из самых высоких уровней за последние два десятилетия - ее поддерживают 81% респондентов.

Опрос также показал резкое ухудшение отношения европейцев к россии. Негативное мнение о рф имеют 83% граждан ЕС, тогда как положительно россию оценивают лишь 14%.

Исследование проводилось с 12 марта по 5 апреля 2026 года во всех 27 странах ЕС. Всего было опрошено более 26 тысяч граждан.

