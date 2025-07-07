Саміт БРІКС-2025 у Бразилії став провалом для путіна: деталі від РНБО

БРІКС став провалом для рф. російський диктатор володимир путін не приїхав у Бразилію, бо злякався арешту. Китайський лідер Сі навіть не спробував зробити вигляд, що йому цікаво. А центр уваги зайняли прозахідні Лула да Сілва та Моді. Про це заявив у Telegram начальник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

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За його словами, путін виголошував порожні тези по відеозв’язку - про "крах ліберальної глобалізації" та "економічну перевагу БРІКС над G7".

Проте за номінальним ВВП країни БРІКС відстають більш ніж у два рази. І понад 60% цієї економіки - це один Китай. росія ж у цій коаліції, за словами Коваленка, є справжнім баластом.

кремль бреше про "дипломатичну перемогу". Але БРІКС не став "антизахідною віссю". Він і не стане. рф не стала лідером Глобального Півдня. Вона є сировинним придатком для Пекіна, який і далі торгується з Заходом за вигідний баланс - наголосив він.

Нагадаємо

На саміті БРІКС, який пройшов у Ріо-де-Жанейро 6-7 липня, планувалося, зокрема, обговорення питання врегулювання ситуації в Україні. При цьому російський диктатор володимир путін не взяв участь у заході через діючий ордер Міжнародного кримінального суду. Водночас лідер Китаю Сі Цзіньпін не відвідав саміт БРІКС нібито через "конфлікт у розкладі".

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