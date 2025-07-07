Саммит БРИКС-2025 в Бразилии стал провалом для путина: детали от СНБО

$41.730.01
49.120.05
ukenru
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
17:19 • 4052 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
12:46 • 24616 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 59044 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 70784 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 87421 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 157590 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 63878 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 83408 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 137544 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Эксклюзив
6 июля, 06:37 • 131803 просмотра
Как переход Урана в Близнецы повлияет на знаки Зодиака: астропрогноз на 7–13 июля
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
2.4м/с
47%
743мм
Популярные новости
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 77449 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 63916 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 57289 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару14:20 • 32892 просмотра
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили14:21 • 43351 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили14:21 • 43845 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару14:20 • 33296 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов14:00 • 57814 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается13:50 • 64454 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 157590 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Ольга Стефанишина
Си Цзиньпин
Нарендра Моди
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Франция
Китай
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 77854 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 273155 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 116164 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 234679 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 258513 просмотра
Актуальное
Truth Social
Северный поток — 2
Forbes
Нью-Йорк Таймс
Дія (сервис)

Саммит БРИКС-2025 в Бразилии стал провалом для путина: детали от СНБО

Киев • УНН

 • 568 просмотра

путин не приехал на саммит БРИКС в Бразилии из-за ордера МУС, а Си Цзиньпин не посетил мероприятие. Андрей Коваленко заявил, что БРИКС не стал антизападной осью, а россия является балластом в этой коалиции.

Саммит БРИКС-2025 в Бразилии стал провалом для путина: детали от СНБО

БРИКС стал провалом для рф. российский диктатор владимир путин не приехал в Бразилию, потому что испугался ареста. Китайский лидер Си даже не попытался сделать вид, что ему интересно. А центр внимания заняли прозападные Лула да Силва и Моди. Об этом заявил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

По его словам, путин произносил пустые тезисы по видеосвязи - о "крахе либеральной глобализации" и "экономическом превосходстве БРИКС над G7".

Однако по номинальному ВВП страны БРИКС отстают более чем в два раза. И более 60% этой экономики - это один Китай. россия же в этой коалиции, по словам Коваленко, является настоящим балластом.

кремль лжет о "дипломатической победе". Но БРИКС не стал "антизападной осью". Он и не станет. рф не стала лидером Глобального Юга. Она является сырьевым придатком для Пекина, который и дальше торгуется с Западом за выгодный баланс

- подчеркнул он.

Напомним

На саммите БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, планировалось, в частности, обсуждение вопроса урегулирования ситуации в Украине. При этом российский диктатор владимир путин не принял участие в мероприятии из-за действующего ордера Международного уголовного суда. В то же время лидер Китая Си Цзиньпин не посетил саммит БРИКС якобы из-за "конфликта в расписании".

Трамп пригрозил дополнительными 10% пошлин странам за присоединение к "антиамериканской политике" БРИКС07.07.25, 13:40 • 920 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

политикаНовости Мира
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Рио-де-Жанейро
Бразилия
Нарендра Моди
Си Цзиньпин
Китай
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9