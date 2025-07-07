БРИКС стал провалом для рф. российский диктатор владимир путин не приехал в Бразилию, потому что испугался ареста. Китайский лидер Си даже не попытался сделать вид, что ему интересно. А центр внимания заняли прозападные Лула да Силва и Моди. Об этом заявил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

По его словам, путин произносил пустые тезисы по видеосвязи - о "крахе либеральной глобализации" и "экономическом превосходстве БРИКС над G7".

Однако по номинальному ВВП страны БРИКС отстают более чем в два раза. И более 60% этой экономики - это один Китай. россия же в этой коалиции, по словам Коваленко, является настоящим балластом.

кремль лжет о "дипломатической победе". Но БРИКС не стал "антизападной осью". Он и не станет. рф не стала лидером Глобального Юга. Она является сырьевым придатком для Пекина, который и дальше торгуется с Западом за выгодный баланс - подчеркнул он.

Напомним

На саммите БРИКС, который прошел в Рио-де-Жанейро 6-7 июля, планировалось, в частности, обсуждение вопроса урегулирования ситуации в Украине. При этом российский диктатор владимир путин не принял участие в мероприятии из-за действующего ордера Международного уголовного суда. В то же время лидер Китая Си Цзиньпин не посетил саммит БРИКС якобы из-за "конфликта в расписании".

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