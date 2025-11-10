Кривава операція поліції у фавелах Ріо не увінчалася успіхом: ватажки банд не були впіймані або ліквідовані
Губернатор Ріо-де-Жанейро назвав найсмертельніший поліцейський рейд в історії Бразилії успішним, хоча жоден із 117 убитих не входив до числа 69 підозрюваних.
Згідно з оглядом Reuters повного поліцейського звіту про операцію, наданого Верховному суду Бразилії, того дня було заарештовано лише п'ятеро зі згаданих у позові, і жоден з них не був високопоставленим лідером сумнозвісної банди "Командо Вермелью".
У результаті рейду, відомого як "Операція "Стримування", загинула 121 особа, включаючи чотирьох поліцейських та двох підлітків, а 99 підозрюваних взяли під варту.
У ході рейду також не вдалося заарештувати чи вбити керівників банди "Командо Вермелью", яка, за словами слідчих, базується у районах, де проходив рейд. Головний голова банди, Едгар Алвес де Андраде, відомий як Дока, залишається на волі.
Згідно з поліцейським звітом, з яким ексклюзивно ознайомилося агентство Reuters, одного з ватажків банди середньої ланки було затримано без жодного пострілу.
Висновки розслідування спростовують офіційну версію операції, проведеної у двох густонаселених робочих кварталах, відомих як фавели на півночі столиці штату. Після операції місцеві мешканці виклали на вулицях десятки трупів.
Операція, проведена за тиждень до початку прибуття світових лідерів на кліматичний саміт ООН (КС-30), налаштувала лівого президента Луїса Інасіу Лулу да Сілву, який назвав її катастрофою проти консерваторів, які називають її зразком боротьби з організованою злочинністю.
Міністр громадської безпеки Ріо Віктор душ Сантуш, який займається поліцією, підтвердив агентству Reuters, що метою рейду було заарештувати обвинувачених. Однак, додав він, "було непросто знайти 69 осіб серед 280 000", які проживають у фавелах.
Хоча, згідно з документами розслідування, 19 убитих раніше не мали судимостей, Сантуш заявив, що на 100% впевнений у їхній приналежності до злочинного угруповання.
Він стверджував, що кількість убитих та заарештованих показує, що "картина набагато гірша, ніж показало розслідування". Він також повідомив, що найближчими місяцями у фавелах Ріо заплановано інші рейди.
Проте перші результати рейду викликали критику з боку сімей жертв та правозахисників, які стверджували, що поліція вбивала без розбору, замість того, щоб переслідувати чіткі цілі, засновані на багаторічному розслідуванні діяльності банди "Командо Вермелью", однієї з найбільших і найжорстокіших у Бразилії.
