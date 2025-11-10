Кровавая операция полиции в фавелах Рио не увенчалась успехом: главари банд не были пойманы или ликвидированы

Губернатор Рио-де-Жанейро назвал самый смертоносный полицейский рейд в истории Бразилии успешным, однако ни один из 117 убитых полицией не входил в число 69 подозреваемых, названных прокуратурой в иске, который стал основанием для рейда, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Согласно обзору Reuters полного полицейского отчета об операции, предоставленного Верховному суду Бразилии, в тот день было арестовано лишь пятеро из упомянутых в иске, и ни один из них не был высокопоставленным лидером печально известной банды "Командо Вермелью".

В результате рейда, известного как "Операция "Сдерживание", погиб 121 человек, включая четырех полицейских и двух подростков, а 99 подозреваемых взяли под стражу.

В ходе рейда также не удалось арестовать или убить руководителей банды "Командо Вермелью", которая, по словам следователей, базируется в районах, где проходил рейд. Главный главарь банды, Эдгар Алвес де Андраде, известный как Дока, остается на свободе.

Согласно полицейскому отчету, с которым эксклюзивно ознакомилось агентство Reuters, один из главарей банды среднего звена был задержан без единого выстрела.

Выводы расследования опровергают официальную версию операции, проведенной в двух густонаселенных рабочих кварталах, известных как фавелы на севере столицы штата. После операции местные жители выложили на улицах десятки трупов.

США продали снайперские винтовки элитному подразделению полиции Бразилии, причастному к кровавому рейду в Рио – Reuters

Добавим

Операция, проведенная за неделю до начала прибытия мировых лидеров на климатический саммит ООН (КС-30), настроила левого президента Луиса Инасиу Лулу да Силву, который назвал ее катастрофой против консерваторов, которые называют ее образцом борьбы с организованной преступностью.

Министр общественной безопасности Рио Виктор душ Сантуш, который занимается полицией, подтвердил агентству Reuters, что целью рейда было арестовать обвиняемых. Однако, добавил он, "было непросто найти 69 человек среди 280 000", проживающих в фавелах.

Хотя, согласно документам расследования, 19 убитых ранее не имели судимостей, Сантуш заявил, что на 100% уверен в их принадлежности к преступной группировке.

Он утверждал, что количество убитых и арестованных показывает, что "картина намного хуже, чем показало расследование". Он также сообщил, что в ближайшие месяцы в фавелах Рио запланированы другие рейды.

Однако первые результаты рейда вызвали критику со стороны семей жертв и правозащитников, которые утверждали, что полиция убивала без разбора, вместо того, чтобы преследовать четкие цели, основанные на многолетнем расследовании деятельности банды "Командо Вермелью", одной из крупнейших и самых жестоких в Бразилии.

Трупы устилают улицы Рио: число погибших в результате полицейских рейдов возросло до 132